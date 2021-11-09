DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç'un acı günü

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç’un kayınvalidesi, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastahanede vefat etti. Konuyla ilgili olarak başta Genel Başkan Ali Babacan olmak üzere çok sayıda genel merkez yöneticisi, partili ve sevenleri taziyelerini ve üzüntülerini bildirdi.
DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’ndan da konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “İl Başkanımız Sayın Adem Koç'un kayınvalideleri ve saygıdeğer eşi Havva Koç'un annesi, Melahat Önür Hanımefendi’nin vefatı nedeniyle kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlı dileriz. Cenazesi bugün (salı) Rize Çamlıhemşin Merkez Camii’nden öğlen namazını müteakiben kaldırılacaktır.”
DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç’un geçen hafta da halasının oğlu olan kuzeni vefat etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kullar Ali - Allah rahmet etsin.Sn Başkan ve sevenlerine de sabırlar versin.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.