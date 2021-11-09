09 Kas 2021 - 09:59- Gündem G: 09 Kas 2021 - 10:03

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç'un acı günü

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç’un kayınvalidesi Melahat Önür’ün Ankara’da tedavi gördüğü hastahanede vefat etmesi ardından ailesi ve bir kısım partili cenazenin defnedileceği Rize’ye doğru yola çıktı
DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç'un acı günü mask

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç’un kayınvalidesi, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastahanede vefat etti. Konuyla ilgili olarak başta Genel Başkan Ali Babacan olmak üzere çok sayıda genel merkez yöneticisi, partili ve sevenleri taziyelerini ve üzüntülerini bildirdi.

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’ndan da konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “İl Başkanımız Sayın Adem Koç'un kayınvalideleri ve saygıdeğer eşi Havva Koç'un annesi, Melahat Önür Hanımefendi’nin vefatı nedeniyle kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlı dileriz. Cenazesi bugün (salı) Rize Çamlıhemşin Merkez Camii’nden öğlen namazını müteakiben kaldırılacaktır.”

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç’un geçen hafta da halasının oğlu olan kuzeni vefat etmişti.

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09 Kas 2021 - 09:59 - Gündem

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Yorumlar

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Kullar Ali - Allah rahmet etsin.Sn Başkan ve sevenlerine de sabırlar versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Kasım 10:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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