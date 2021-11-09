09 Kas 2021 - 10:35- Gündem G: 09 Kas 2021 - 10:37

İzmit'te 747 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 747 m² tarla mahkemeden satılık
İzmit'te 747 m² tarla mahkemeden satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kısalar köyü, 354 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekonomik değer taşıyan ürün yoktur, diğer tarım alanında kalmaktadır.

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09 Kas 2021 - 10:35 - Gündem

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