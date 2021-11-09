09 Kas 2021 - 10:36- Gündem G: 09 Kas 2021 - 10:39

Kartepe'de bahçeli tek katlı ev mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de bahçeli tek katlı ev mahkemeden satılık
Kartepe'de bahçeli tek katlı ev mahkemeden satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey mahallesi, 383 ada 1 parsel, bahçeli ev vasıflı taşınmaz olup, üzerinde tek katlı, 20-25 yıllık 60 m2 taban alanında 2 oda 1 salon, mutfak, banyo bölümlerine sahip sobalı yapı bulunmaktadır, konut alanında kalır 2 kat inşaat izni vardır, köşebaşı parseldir, düz bir yapıya sahiptir.

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# Kartepe

09 Kas 2021 - 10:36 - Gündem

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Kartepe'de bahçeli tek katlı ev mahkemeden satılık mask
Kartepe'de bahçeli tek katlı ev mahkemeden satılık
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