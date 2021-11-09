Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey mahallesi, 383 ada 1 parsel, bahçeli ev vasıflı taşınmaz olup, üzerinde tek katlı, 20-25 yıllık 60 m2 taban alanında 2 oda 1 salon, mutfak, banyo bölümlerine sahip sobalı yapı bulunmaktadır, konut alanında kalır 2 kat inşaat izni vardır, köşebaşı parseldir, düz bir yapıya sahiptir.
09 Kas 2021 - 10:36- Gündem Güncelleme: 09 Kas 2021 - 10:39
Kartepe'de bahçeli tek katlı ev mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de bahçeli tek katlı ev mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.