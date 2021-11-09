09 Kas 2021 - 10:38- Gündem G: 09 Kas 2021 - 10:40

İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık
İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Şirintepe mahalle/köy, 2065 Parsel numaralı ana taşınmaz744 m2 yüzölçümlü, 3 katlı Kargir Apartman niteliğinde ve kat mülkiyet kurulu olup satışa konu olan taşınmaz Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Nolu, 1/9 arsa paylı Mesken vasıflı taşınmazdır, İzmit/İstanbul D100 Karayolunun 620 m kuzeyinde Olimpik Buz Sporları Salonuna 600 m mesafede, Aziz Sokak ve Ay Sokağa cephe köşebaşı parseldir, bölgede yapılaşmanın yoğun olup, her türlü belediye hizmetlerine sahiptir.

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# Sokak

09 Kas 2021 - 10:38 - Gündem

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İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık mask
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