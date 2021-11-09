Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Şirintepe mahalle/köy, 2065 Parsel numaralı ana taşınmaz744 m2 yüzölçümlü, 3 katlı Kargir Apartman niteliğinde ve kat mülkiyet kurulu olup satışa konu olan taşınmaz Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Nolu, 1/9 arsa paylı Mesken vasıflı taşınmazdır, İzmit/İstanbul D100 Karayolunun 620 m kuzeyinde Olimpik Buz Sporları Salonuna 600 m mesafede, Aziz Sokak ve Ay Sokağa cephe köşebaşı parseldir, bölgede yapılaşmanın yoğun olup, her türlü belediye hizmetlerine sahiptir.
09 Kas 2021 - 10:38- Gündem Güncelleme: 09 Kas 2021 - 10:40
İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.