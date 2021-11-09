Ali Kemal Özkurt vefat etti

KBB Daire Başkanı, TV 41 ekranlarında yayınlanan Dipnot programının yapımcısı ve sunucusu, Fazile Özkurt’un eşi Tüpraş’tan emekli Ali Kemal Özkurt (70), tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde vefat etti. 2 çocuk babası Özkurt’un cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılarak Düzce Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.