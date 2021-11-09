09 Kas 2021 - 10:44- Gündem G: 09 Kas 2021 - 11:16

Ali Kemal Özkurt vefat etti
Ali Kemal Özkurt vefat etti mask

KBB Daire Başkanı, TV 41 ekranlarında yayınlanan Dipnot programının yapımcısı ve sunucusu,  Fazile Özkurt’un eşi Tüpraş’tan emekli Ali Kemal Özkurt (70), tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde vefat etti. 2 çocuk babası Özkurt’un cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılarak Düzce Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
# çocuk

09 Kas 2021 - 10:44 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.184.238 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sepaş Enerji, kadınlar için harika iş yeri seçildi mask
Sepaş Enerji, kadınlar için harika iş yeri seçildi
Sevdiği şarkılar Atatürk için seslendirilecek mask
Sevdiği şarkılar Atatürk için seslendirilecek
10 Kasım’da Atatürk’ü anma konseri mask
10 Kasım’da Atatürk’ü anma konseri
Ali Kemal Özkurt vefat etti mask
Ali Kemal Özkurt vefat etti
İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık mask
İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık
Kartepe'de bahçeli tek katlı ev mahkemeden satılık mask
Kartepe'de bahçeli tek katlı ev mahkemeden satılık
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL