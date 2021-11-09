Zafer Partisi’ne 4 katlı il binası! Genel Başkanının özel odası olacak

İYİ Parti’den istifa ettikten sonra siyasi parti çalışmalarına başlayan ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi’ni kuran İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor. Zafer Partisi İl Başkanlığına geçtiğimiz haftalarda Vedat Çalık atanmıştı. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan Çalık geçtiğimiz hafta il yönetimini oluşturmuştu. Yönetimini oluşturan Çalık daha sonra İl Binası arayışına girmişti. Çalık aradığı il binasını İzmit Bekirdere Mahallesinde buldu. İl Binası eski denetim serbestlik binasına geliyor. 4 kat ve 1300 metre kareden oluşan bina içerisinde bugüne kadar hiçbir siyasi parti binasında olmayan sanat atölyesi ve galeri de yer alacak.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN ÖZEL ODASI OLACAK

Diğer partilerin il binasının aksine bir hayli büyük olan binada Genel Başkan Prof Dr. Ümit Özdağ’ın Özel Odası olacak. Binanın en kısa sürede faaliyete geçmesi için ilgili firmalardan teklif dosyaları istenmeye başladı. Bina ile ilgili açıklama yapan Çalık, “Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ siyasi çalışmaları için haftanın 4 günü Ankara ve 3 gününü de İstanbul da geçirmektedir. Binanın tadilat işleri bittiğin Ümit Özdağ için özel olarak Genel Başkanlık makam odası hazırlanacaktır. Kocaeli’ne büyük önem veren Özdağ Kocaeli’ne ziyaretlerini sıklaştırarak ülke gündemini Kocaeli’den değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

EN YAŞLISI İL BAŞKANI

2 ay önce görece gelen Çalık, geçtiğimiz hafta açıkladığı yönetiminde genç isimlere ağırlık vermişti. Yönetiminin tamamının 21 ila 41 yaş aralığında olmasını Çalık, “Zafer Kuşağı” olarak tanımlayarak il yönetim kurulu ile yerel siyasette yeni bir anlayış içerisinde olacaklarını bildirmişti.