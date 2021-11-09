10 Kasım’da Atatürk’ü anma konseri

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu, 10 Kasım Çarşamba akşamı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yılı nedeniyle, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)’nde, saat 20.00’da “Atatürk'ü Anma” konseri düzenliyor. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki koro, Ata’mızın sevdiği birbirinden güzel eserleri seslendirecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, “Ücretsiz gerçekleştirilecek olan Atatürk'ü Anma konserine tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.
# Mustafa
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.