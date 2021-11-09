10 Kasım’da Atatürk’ü anma konseri

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu, 10 Kasım Çarşamba akşamı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yılı nedeniyle, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)’nde, saat 20.00’da “Atatürk'ü Anma” konseri düzenliyor. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki koro, Ata’mızın sevdiği birbirinden güzel eserleri seslendirecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, “Ücretsiz gerçekleştirilecek olan Atatürk'ü Anma konserine tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.