09 Kas 2021 - 11:03- Gündem G: 09 Kas 2021 - 11:04

Sevdiği şarkılar Atatürk için seslendirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefatının 83. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevdiği şarkılarla anacak
Sevdiği şarkılar Atatürk için seslendirilecek mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıldönümünde sevdiği şarkılarla anacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuarla 10 Kasım Çarşamba akşamı konser verecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri 20.00’de başlayacak. 

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Konserde, “Manastır Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü, Çalın Davulları, Ferayi Zeybeği, Kimseye Etmem Şikayet, Bekledim de Gelmedin, Vardar Ovası, Kırmızı Gülün Alı Var ve Tadı Yok Sensiz Geçen” adlı şarkılar seslendirilecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa

09 Kas 2021 - 11:03 - Gündem

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