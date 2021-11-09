Sevdiği şarkılar Atatürk için seslendirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıldönümünde sevdiği şarkılarla anacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuarla 10 Kasım Çarşamba akşamı konser verecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri 20.00’de başlayacak.
ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
Konserde, “Manastır Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü, Çalın Davulları, Ferayi Zeybeği, Kimseye Etmem Şikayet, Bekledim de Gelmedin, Vardar Ovası, Kırmızı Gülün Alı Var ve Tadı Yok Sensiz Geçen” adlı şarkılar seslendirilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.