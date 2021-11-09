09 Kas 2021 - 11:08- Gündem G: 09 Kas 2021 - 11:10

Sepaş Enerji, kadınlar için harika iş yeri seçildi

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, 2021’deki ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Great Place to Work Enstitüsü’nün Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiği “Kadınlar için Harika İşyerleri” araştırmasında ödüle layık bulundu.
Sepaş Enerji, kadınlar için harika iş yeri seçildi mask

Great Place to Work Enstitüsü (GPTW), Türkiye’de kadınlar için harika işyerlerini belirledi. Türkiye’de ilk kez yapılan “Best Workplaces for Women Turkey” araştırması kapsamında, GPTW sertifikası almaya hak kazanan ve en az yüzde 80 güven endeksine sahip 91 şirket değerlendirmeye alındı. Bin 500’den fazla kadın çalışanın katıldığı anket çalışmasıyla listeye giren 21 şirket belli olurken Sepaş Enerji de ödülü kazananlar arasına adını yazdırdı.

Konutlardan ticarethane ve büyük sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede, Türkiye genelinde hizmet veren Sepaş Enerji “Kadınlar için Harika İşyerleri” arasına girdi. Yüzde 85’lik güven endeksiyle GPTW sertifikası ve En İyi İşveren ödülüne sahip şirket, “Kadınlar için Türkiye’nin Harika İşyerleri” değerlendirmelerini de başarıyla geçerek enerji sektöründe ödüle layık görülen tek şirket oldu.

Poyraz çalışanlara teşekkür etti

Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, insan kaynakları uygulamalarının bir kez daha ödüllendirilmesinden mutlu olduklarını belirtti. Sepaş Enerji’nin işe alım, kişisel gelişim ve terfi gibi süreçlerde fırsat eşitliği politikasını benimsediğini kaydeden Poyraz, “Kadın çalışan sayımızı artırmak ve kadınlara geleneksel kalıpların dışında kariyer fırsatları sunabilmek, insan kaynakları stratejimizin önemli parçası. İstihdamdan terfi uygulamalarına kadar tüm süreçlerimizde kadın-erkek ayrımı olmadan eşitlik ve adalet ilkesine bağlıyız. Her zaman odağında insanı tutan Sepaş Enerji olarak bu alanda elde ettiğimiz başarılarda fırsat eşitliğinden ödün vermeyen anlayışımızın payı büyük. Tüm arkadaşlarımı kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

# Kadın, Sanayi

09 Kas 2021 - 11:08 - Gündem

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