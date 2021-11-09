PTT eski müdürü Mehmet Köse hayatını kaybetti

Körfez İlimtepe Mahallesi'nde ikamet eden, PTT Tütünçiftlik Şubesi emekli eski müdürü, 1 çocuk babası Mehmet Köse (85) yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Körfez MHP Kadın Kolları eski başkanı Vecihe Köse'nin de eşi olan Mehmet Köse bugün Merkez Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.