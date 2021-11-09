Körfez İlimtepe Mahallesi'nde ikamet eden, PTT Tütünçiftlik Şubesi emekli eski müdürü, 1 çocuk babası Mehmet Köse (85) yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Körfez MHP Kadın Kolları eski başkanı Vecihe Köse'nin de eşi olan Mehmet Köse bugün Merkez Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
09 Kas 2021 - 11:32- Gündem Güncelleme: 09 Kas 2021 - 11:39
PTT eski müdürü Mehmet Köse hayatını kaybetti
PTT Tütünçiftlik Şubesi emekli müdürü Mehmet Köse (85) hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.