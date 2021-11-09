09 Kas 2021 - 11:32- Gündem G: 09 Kas 2021 - 11:39

PTT eski müdürü Mehmet Köse hayatını kaybetti

PTT Tütünçiftlik Şubesi emekli müdürü Mehmet Köse (85) hayatını kaybetti.
PTT eski müdürü Mehmet Köse hayatını kaybetti mask

Körfez İlimtepe Mahallesi'nde ikamet eden, PTT Tütünçiftlik Şubesi emekli eski müdürü, 1 çocuk babası Mehmet Köse (85) yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Körfez MHP Kadın Kolları eski başkanı Vecihe Köse'nin de eşi olan Mehmet Köse bugün Merkez Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# çocuk, Kadın

09 Kas 2021 - 11:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.184.238 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
PTT eski müdürü Mehmet Köse hayatını kaybetti mask
PTT eski müdürü Mehmet Köse hayatını kaybetti
Sepaş Enerji, kadınlar için harika iş yeri seçildi mask
Sepaş Enerji, kadınlar için harika iş yeri seçildi
Sevdiği şarkılar Atatürk için seslendirilecek mask
Sevdiği şarkılar Atatürk için seslendirilecek
10 Kasım’da Atatürk’ü anma konseri mask
10 Kasım’da Atatürk’ü anma konseri
Ali Kemal Özkurt vefat etti mask
Ali Kemal Özkurt vefat etti
İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık mask
İzmit'te 3+1 100 m² daire mahkemeden satılık
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL