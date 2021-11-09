Yurdagül’den Türkkan yorumu: “Hak ettin vallahi, tüm söylenenleri”

Geçtiğimiz Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyaretinde şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak Genel Başkana tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

“HAK ETTİN TÜM SÖYLENENLERİ”

Türkkan’ın ağır hakareti 5 gündür ülke gündemindeki yerini koruyor. Türkkan’ın grup başkan vekilliğinden alınması ile sonuçlanan hadise sonrası CHP Kocaeli eski Milletvekili Bekir Yurdagül yorumda bulundu. Ah be Lütfü Türkkan diyerek sözlerine başlayan Yurdagül, “Kusura bakma ama hak ettin vallahi, tüm söylenenleri” ifadelerini kullandı.

“KÖTÜ BİR FİNAL YAPMIŞ OLDUN”

Yurdagül açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ah be Lütfü Türkkan, Sen hangi akılla ağzı bozuk, dilleri zehirli siyasileri örnek alıyorsun ki? Bak şimdi sütten çıkmış ak kaşıklarmış gibi vura vur gidiyorlar sana! Kusura bakma ama hak ettin vallahi, tüm söylenenleri! Ayrıca bir çuval inciri de, emeği de yerle yeksan ederek çok kötü bir final yapmış oldun!”