Benhur: Golü atınca üzerimdeki baskı gitti

Kocaelispor’un başarılı kanat forveti Benhur Keser, Bursaspor filelerini havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. Benhur 2-1 kazanılan maç öncesi üzerinde yoğun baskı olduğunu belirtti
FARKINDAYDIK
Maçın önemini takım olarak iyi bildiklerini ifade eden Benhur şu ifadelere yer verdi: Öncelikle bu galibiyeti 12 yıldır Marmara Derbisini bekleyen büyük taraftarımıza ve camiamıza armağan ediyorum. 2 senedir buradayım. Bu maçın önemini ben ve geçen yıl ki takım arkadaşlarım yeni gelen arkadaşlarımıza iyi anlattık. Onların saha içindeki mücadelesi de bizi ne kadar iyi anladıklarını ortaya koydu.
SİZE ARMAĞAN OLSUN
Maça çok iyi hazırlanmıştık, galip geleceğimizden emindik.Taraftarımız da gerçekten harikaydı. Çok şükür galip geldik. İnşallah diğer maçlarda da böyle devam eder. Üzerimde çok büyük baskı ve stres vardı. Kocaelispor taraftarı beni seviyor ve benden büyük beklentileri var. İster istemez eleştiri de alıyoruz. Her zaman diyorum. Sorumluluktan kaçmıyorum. İyiysem iyiyimdir, kötüysem kötüyümdür. Golü attıktan sonra üzerimdeki baskı kalktı. Sus işaretini de siz istediğiniz için yaptım. Size de armağan olsun.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yıldırım41 - Benhur kardeşim Kocaeli seni sevdi ve seni ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz.
Allah yolunu açık etsin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.