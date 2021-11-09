Mehmet Taş: Galibiyeti çok istedik

Kocaelispor’un mücadeleci orta saha oyuncularından Mehmet Taş galibiyeti çok istediklerini ve bunu başardıklarını belirtti
SON İKİ MAÇIN TELAFİSİ OLDU
Bursaspor maçının önemini iyi bildiklerini ifade eden Mehmet Taş şu şekilde konuştu: Önemli bir maça çıktık. Atmosfer çok güzeldi… Böyle bir ortam bulacağımızı da biliyorduk açıkçası. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bursa galibiyeti son iki maçın telafisi gibi oldu. Bir de derbi olmasının da önemi vardı. Milli maç arasına moralli girdik. İnşallah kalan maçlarda da kazanmaya devam eder ve üst sıralarda kalırız.
ENTERESAN BİR LİGDEYİZ
Sürekli üzerinde duruyorum. Enteresan bir ligdeyiz. Bazen savunma yaparak kazanabiliyorsunuz, bazen de atak oynayarak kaybedebiliyorsunuz. Bursa maçında oyunu yönlendiren taraftık. Rakibin kırmızı kart görmesi de buna etken oldu diyebilirim. İsteyen ve iyi oynayan taraftık. Galibiyeti de aldık, mutluyuz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.