Mehmet Taş: Galibiyeti çok istedik

Kocaelispor’un mücadeleci orta saha oyuncularından Mehmet Taş galibiyeti çok istediklerini ve bunu başardıklarını belirtti

SON İKİ MAÇIN TELAFİSİ OLDU

Bursaspor maçının önemini iyi bildiklerini ifade eden Mehmet Taş şu şekilde konuştu: Önemli bir maça çıktık. Atmosfer çok güzeldi… Böyle bir ortam bulacağımızı da biliyorduk açıkçası. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bursa galibiyeti son iki maçın telafisi gibi oldu. Bir de derbi olmasının da önemi vardı. Milli maç arasına moralli girdik. İnşallah kalan maçlarda da kazanmaya devam eder ve üst sıralarda kalırız.

ENTERESAN BİR LİGDEYİZ

Sürekli üzerinde duruyorum. Enteresan bir ligdeyiz. Bazen savunma yaparak kazanabiliyorsunuz, bazen de atak oynayarak kaybedebiliyorsunuz. Bursa maçında oyunu yönlendiren taraftık. Rakibin kırmızı kart görmesi de buna etken oldu diyebilirim. İsteyen ve iyi oynayan taraftık. Galibiyeti de aldık, mutluyuz.