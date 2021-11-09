Kağıt hakem kurbanı: 69-78

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun altıncı maçında TED Ankara Kolejliler’i konuk etti. Başa baş geçen mücadeleyi mavi beyazlılar 78-69 kaybetti ve üst üste dördüncü maçından da yenilgi ile ayrıldı. Maçın hakemleri Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz ve Gürkan Demir maç boyunca çaldığı düdüklerle Kağıtsporluları adeta çıldırttı ve yenilgide söz sahibi oldu.
ANTALYA’YA GİDİYORLAR
Kağıtspor’da Mc Cormic 18, Mehmet Oğuzhan 13, Sertay 12 ve Mert 11 sayı ile oynadı. Konuk ekipte eski Kağıtsporlu Keshun 21 sayı ile sahanın en skorer ismi oldu. Sezona Fethiye ve Akhisar galibiyetleri ile başlayan ancak 4 maç üst üste kaybeden Kağıtspor tek yabancı ile ayakta durmaya çalışıyor. Kağıtspor yedinci maçını önümüzdeki pazar günü deplasmanda Antalya Güneşi ile kritik bir maça çıkacak.
KAĞITSPOR: 69
TED ANKARA KOLEJLİLER: 78
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı?, Göksun Öz?, Gürkan Demir?
KAĞITSPOR: MC Cormck**(18), Can Nurkan*, Sertay Gürsu*** (12), Mert Ulutaş***(11), Oğuzhan Kızıl**(13), Eren Beyaz**(6), Bora Hun*(2), Sertan İbrahim**(6), Hakan Şanlı*(1)
TED ANKARA: Keshun Sherrill***(21), Joel Njonjo**(5), Doğukan Şanlı*(3), Kevin Kaspar**(9), Arda Korkmaz**(7), Barış Levent*(3), Atakan Akçam*** (11), Deniz Çelen***(12), Gökhan Edge** (7)
1.Periyot: 19-18, 2.Periyot :31-36, 3. Periyot: 48-57, MAÇ SONUCU: 69-78
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.