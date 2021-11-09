Kağıt hakem kurbanı: 69-78

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun altıncı maçında TED Ankara Kolejliler’i konuk etti. Başa baş geçen mücadeleyi mavi beyazlılar 78-69 kaybetti ve üst üste dördüncü maçından da yenilgi ile ayrıldı. Maçın hakemleri Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz ve Gürkan Demir maç boyunca çaldığı düdüklerle Kağıtsporluları adeta çıldırttı ve yenilgide söz sahibi oldu.

ANTALYA’YA GİDİYORLAR

Kağıtspor’da Mc Cormic 18, Mehmet Oğuzhan 13, Sertay 12 ve Mert 11 sayı ile oynadı. Konuk ekipte eski Kağıtsporlu Keshun 21 sayı ile sahanın en skorer ismi oldu. Sezona Fethiye ve Akhisar galibiyetleri ile başlayan ancak 4 maç üst üste kaybeden Kağıtspor tek yabancı ile ayakta durmaya çalışıyor. Kağıtspor yedinci maçını önümüzdeki pazar günü deplasmanda Antalya Güneşi ile kritik bir maça çıkacak.

KAĞITSPOR: 69

TED ANKARA KOLEJLİLER: 78

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı?, Göksun Öz?, Gürkan Demir?

KAĞITSPOR: MC Cormck**(18), Can Nurkan*, Sertay Gürsu*** (12), Mert Ulutaş***(11), Oğuzhan Kızıl**(13), Eren Beyaz**(6), Bora Hun*(2), Sertan İbrahim**(6), Hakan Şanlı*(1)

TED ANKARA: Keshun Sherrill***(21), Joel Njonjo**(5), Doğukan Şanlı*(3), Kevin Kaspar**(9), Arda Korkmaz**(7), Barış Levent*(3), Atakan Akçam*** (11), Deniz Çelen***(12), Gökhan Edge** (7)

1.Periyot: 19-18, 2.Periyot :31-36, 3. Periyot: 48-57, MAÇ SONUCU: 69-78