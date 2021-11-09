Yolcu ve Benli maçın ardından konuştu

Kağıtspor’un sahasında kaybettiği Ankara Kolejliler maçının ardından baş antrenörler ve sporcular maçı değerlendirdi. Kağıtspor koçu Murat Yolcu “Şut yüzdesini çok acil yukarı çekmeliyiz” dedi. TED Ankara Kolejliler’de Emrah Benli ise "Hak ettiğimiz üç maçı da alsaydık şu an bambaşka pozisyonda olabilirdik" şeklinde konuştu.
YOLCU: CANIMIZ SIKILMAYA BAŞLADI
Yolcu maç sonu açıklamasında “Kolej’i tebrik ediyorum. Son 3 haftadır canımız sıkılmaya başladı. Yüzde 15’lik üçlük yüzdesiyle istediğiniz kadar istediğiniz kişiye kızın edin, olmaz. Sonra maç bir, iki topa gidiyor. Yapacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Aynı takım, aynı arkadaşlar bakıyorum; ribaunt kafa kafaya, asist de 3-4 fazla. Bu şut yüzdesini çok acil yukarı çekmemiz lazım. 69,70 sayıda 3 maç kaybettik. Bizim acil olarak 72’nin üzerine çıkmamız lazım” dedi.
BENLİ: ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ
Benli ise “6.haftamızda 2.galibiyetimiz oldu. Kısa bir hazırlık süreci geçirdik. Genç bir takımız. Bir takım şeyleri oturtmamız, çocukların sorumluluğu alması zaman alıyor. Bunları çözmeye başladık. Hak ettiğimizi düşündüğümüz 3 maçı kaybettik. Şu anda bambaşka bir pozisyonda olabilirdik. Ama çalışmaya devam ediyoruz. Çocukları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Kocaeli’yi de çok iyi mücadele ettikleri için tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılar diliyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.