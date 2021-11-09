09 Kas 2021 - 14:53- Spor G: 09 Kas 2021 - 14:55

Cemil Yaman: Eski günlerdeki gibi olacak
Cemil Yaman: Eski günlerdeki gibi olacak mask

Kocaeli AKP Milletvekili Cemil Yaman, KocaelisporBursaspor maçı öncesinde konuştu. Yaman, Kocaelispor’un eski günlerdeki İstanbul takımlarına kök söktüreceğine inandığını belirtti.

HAK ETTİKLERİ YERDE DEĞİLLER

İki güzide kulüp Kocaelispor ve Bursaspor’un Süper Lig’de yer alması gerektiğini belirten Yaman şu şekilde konuştu: İki kulüp de hak ettiği yerde değil. Yerleri Süper Lig’dir. Kocaelispor her ligde olduğu gibi bu ligde de favoridir. Umarım Kocaelispor eski şanlı günlerini yakalar ve bu statta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı geçmiş yıllarda olduğu gibi evine eli boş gönderir.

 TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bursaspor da güzide bir kulübümüz. Bu iki kulübün rekabeti her zaman seyirciyi stada çekmiştir. Kocaelispor’u Süper Lig’de görmek istiyoruz. Kocaeli şehir olarak buna hazır. Bu anlamda emek veren futbolcuları, teknik heyeti, başkanı ve ekibini kutluyorum. Kulübe her zaman büyük destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ayrıca teşekkür ediyorum. 
# Kocaelispor, Bursaspor, Tahir Büyükakın, AKP

09 Kas 2021 - 14:53 - Spor

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