Cemil Yaman: Eski günlerdeki gibi olacak

Kocaeli AKP Milletvekili Cemil Yaman, Kocaelispor – Bursaspor maçı öncesinde konuştu. Yaman, Kocaelispor’un eski günlerdeki İstanbul takımlarına kök söktüreceğine inandığını belirtti.
HAK ETTİKLERİ YERDE DEĞİLLER
İki güzide kulüp Kocaelispor ve Bursaspor’un Süper Lig’de yer alması gerektiğini belirten Yaman şu şekilde konuştu: İki kulüp de hak ettiği yerde değil. Yerleri Süper Lig’dir. Kocaelispor her ligde olduğu gibi bu ligde de favoridir. Umarım Kocaelispor eski şanlı günlerini yakalar ve bu statta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı geçmiş yıllarda olduğu gibi evine eli boş gönderir.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Bursaspor da güzide bir kulübümüz. Bu iki kulübün rekabeti her zaman seyirciyi stada çekmiştir. Kocaelispor’u Süper Lig’de görmek istiyoruz. Kocaeli şehir olarak buna hazır. Bu anlamda emek veren futbolcuları, teknik heyeti, başkanı ve ekibini kutluyorum. Kulübe her zaman büyük destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ayrıca teşekkür ediyorum.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.