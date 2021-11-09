“Atatürk’ün bize tanıdığı haklara sahip çıkacağız”

KOİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83’üncü yıldönümünde Anıtkabir’e ziyarette bulundu. KOİDER kadınları Ata’nın mozolesine gelerek çelenk takdim ettiler. Saygı duruşu sonrasında KOİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün İrteni Yılmaz, Anıtkabir özel defterini imzalayarak Cumhuriyet kadınları adına saygı, özlem ve şükranlarını sundu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ”

Başkan Nilgün Yılmaz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında KOİDER olarak Ata’mızın manevi huzurunda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,“Çalışan, üreten, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmayı hedefleyen çağdaş Türk kadını olarak Ata’mızın bizlere tanımış olduğu haklara sahip çıkacağımıza,Türk kadınının gücünü arttırmak adına var olan gücümüzle çalışacağımıza, TürkiyeCumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağımıza söz veriyoruz”dedi.

CUMHURİYET MÜZESİ’Nİ GEZDİLER

Heyet ayrıca Cumhuriyet Müzesi’ni de gezerek bilgi aldı. Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaret büyük takdir topladı.