Yavuz: Türkiye Cumhuriyeti istikrarın kaynağı olmuştur

Vali Seddar Yavuz, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Yavuz, şunları söyledi; “Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin önderi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, Aziz Milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir liderdir.Atatürk’ü anmak, diğer bir ifadeyle anlamak; O’nun daima önem verdiği Türk Milletinin birliğini, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle bakmak, bu uğurda her türlü fedakârlığa hazır olmak demektir.

HUZUR VE İSTİKRAR

Cumhuriyet tarihi boyunca Atatürk’ün işaret ettiği demokratik cumhuriyet ve muasır medeniyet hedefi her ne kadar zaman zaman sekteye uğramış, milli iradeye ipotek konulmuş, içeriden ve dışarıdan zaman zaman birlik ve beraberliğimize kast edenler olmuş ise de bugün Aziz Milletimiz hedeflerine ulaşmak için emin ve kararlı adımlarla ilerlemektedir. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşundaki ideallere uygun, toplumsal refahı yakalamış, bölgesinde huzur ve istikrarın kaynağı büyük bir güç olmuştur.

RUHLARI ŞAD OLSUN

Bizler, ecdadımıza layık olacak şekilde, kuruluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin ideallerini, hedeflerini ve Aziz Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek, muasır medeniyetler seviyesini geçebilmek için aynı heyecanla çalışma azmi ve gayreti içerisindeyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde, mümtaz şahsiyetini, silah arkadaşlarını ve vatanı uğrunda canını feda etmiş tüm Aziz Şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”