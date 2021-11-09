Ulu önder Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. yılı anma programı

Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin önderi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. Yılı anmaprogramı düzenlendi.

Kocaeli Valiliği İl Kutlama Komitesince belirlenen anma programı bugün saat 08.45’de İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı (Saat Kulesi Yanı)’nda düzenlenecek Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak.

10 KASIM PROGRAMI ŞÖYLE:

08:55 Çelenk sunma ve anma töreni – İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı

- Kocaeli Valisi, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından çelenkler sunulacak,

-Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak,

- İstiklal Marşı eşliğinde şanlı Türk bayrağı göndere çekilecek,

- Gönderdeki şanlı Türk bayrağı yarıya indirilecek,

- Atatürk Anıtı’nda önce iki (2) asker daha sonra da iki (2) öğrenci olacak şekilde 09:15-

10.00 (Asker), 10.00-10.30 (Öğrenci), 10.30-11:30 (Asker), 11.30-12.00 (Öğrenci)

saatlerinde sırayla “Ata’ya Saygı Nöbeti ” tutulacak.

10.00 ANMA PROGRAMI - Süleyman Demirel Kültür Merkezi

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunacak,

- İl Milli Eğitim MD. Ömer Akmanşen’in günün anlam ve önemini belirten konuşması,

- Ödül Töreni,

- Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin “Türkülerle Atatürk”

adlı gösterisi,

12.30 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için mevlidi şerif ve dua

YER: Fevziye Camii

DİĞER ETKİNLİKLER:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:

20:00 Konser: “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ:

08:50 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri

YER: Umuttepe Yerleşkesi Cumhuriyet Meydanı

10:0010 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni

YER. Umuttepe Yerleşkesi Cumhuriyet Meydanı

08.30 Radyo ki ‘de Anma Programı Mustafa Kemal Atatürk’ü anma videosu

YER: KOÜ Sosyal Medya Hesapları

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:

09.45 Resim ve fotoğraflarla Atatürk Konulu Sergi

YER: Süleyman Demirel Kültür Merkezi

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ:

11.00-15.00 Müze ziyareti

YER: Kası-ı Humayun Müzesi

14.00-17.00 Canlı Resim Performansı

YER: Güzel Sanatlar Galerisi

20:00Atatürk’ü Anma Konseri

YER: Süleyman Demirel Kültür Merkezi

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ:

09.05 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

YER:Fatma Seher Hanım Yurt Müdürlüğü

09.00 Atatürk’ü Anma Etkinlikleri

YER: Ali Fuat Cebesoy Yurt Müdürlüğü

10:00 Büyük ve Genç Atatürk’ü Anma KickBocks (27-28 Kasım 2021)

YER: Atatürk Spor Salonu

10:00-15:30 Atatürk’ü Anma Kupası Satranç Turnuvası (13-14 Kasım 2021)

YER: Başiskele Spor Salonu

08:00-18:00 Atatürk’ü Anma ve Yelken Kupası (6-7 Kasım 2021)

YER: Şişecam Çayırova Yarış Parkuru

10:00-18:30 Atatürk’ü Anma Kupası Yüzme Yarışları (13-14 Kasım 2021)

YER: Gebze Olimpik Yüzme Havuzu

İZMİT BELEDİYESİ:

09:05 10 Kasım Atatürk’ü Anma

YER: Atatürk Evi Hacı Haşan Mh. Sırrı Paşa Cd. Tezer Sk.

13:00 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı ve Mevlidi Şerif Okunması

YER: İzmit İlçesi Camiiler