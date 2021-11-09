Ulu önder Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. yılı anma programı

Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin önderi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. Yılı anmaprogramı düzenlendi.
Kocaeli Valiliği İl Kutlama Komitesince belirlenen anma programı bugün saat 08.45’de İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı (Saat Kulesi Yanı)’nda düzenlenecek Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak.
10 KASIM PROGRAMI ŞÖYLE:
08:55 Çelenk sunma ve anma töreni – İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı
- Kocaeli Valisi, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından çelenkler sunulacak,
-Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak,
- İstiklal Marşı eşliğinde şanlı Türk bayrağı göndere çekilecek,
- Gönderdeki şanlı Türk bayrağı yarıya indirilecek,
- Atatürk Anıtı’nda önce iki (2) asker daha sonra da iki (2) öğrenci olacak şekilde 09:15-
10.00 (Asker), 10.00-10.30 (Öğrenci), 10.30-11:30 (Asker), 11.30-12.00 (Öğrenci)
saatlerinde sırayla “Ata’ya Saygı Nöbeti ” tutulacak.
10.00 ANMA PROGRAMI - Süleyman Demirel Kültür Merkezi
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunacak,
- İl Milli Eğitim MD. Ömer Akmanşen’in günün anlam ve önemini belirten konuşması,
- Ödül Töreni,
- Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin “Türkülerle Atatürk”
adlı gösterisi,
12.30 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için mevlidi şerif ve dua
YER: Fevziye Camii
DİĞER ETKİNLİKLER:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:
20:00 Konser: “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”
Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ:
08:50 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri
YER: Umuttepe Yerleşkesi Cumhuriyet Meydanı
10:0010 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni
YER. Umuttepe Yerleşkesi Cumhuriyet Meydanı
08.30 Radyo ki ‘de Anma Programı Mustafa Kemal Atatürk’ü anma videosu
YER: KOÜ Sosyal Medya Hesapları
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:
09.45 Resim ve fotoğraflarla Atatürk Konulu Sergi
YER: Süleyman Demirel Kültür Merkezi
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ:
11.00-15.00 Müze ziyareti
YER: Kası-ı Humayun Müzesi
14.00-17.00 Canlı Resim Performansı
YER: Güzel Sanatlar Galerisi
20:00Atatürk’ü Anma Konseri
YER: Süleyman Demirel Kültür Merkezi
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ:
09.05 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
YER:Fatma Seher Hanım Yurt Müdürlüğü
09.00 Atatürk’ü Anma Etkinlikleri
YER: Ali Fuat Cebesoy Yurt Müdürlüğü
10:00 Büyük ve Genç Atatürk’ü Anma KickBocks (27-28 Kasım 2021)
YER: Atatürk Spor Salonu
10:00-15:30 Atatürk’ü Anma Kupası Satranç Turnuvası (13-14 Kasım 2021)
YER: Başiskele Spor Salonu
08:00-18:00 Atatürk’ü Anma ve Yelken Kupası (6-7 Kasım 2021)
YER: Şişecam Çayırova Yarış Parkuru
10:00-18:30 Atatürk’ü Anma Kupası Yüzme Yarışları (13-14 Kasım 2021)
YER: Gebze Olimpik Yüzme Havuzu
09:05 10 Kasım Atatürk’ü Anma
YER: Atatürk Evi Hacı Haşan Mh. Sırrı Paşa Cd. Tezer Sk.
13:00 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı ve Mevlidi Şerif Okunması
YER: İzmit İlçesi Camiiler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.