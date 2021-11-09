Akar: Atatürk, bir ulusun yeniden var oluşunu sağladı

TBMM Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 10 Kasım ile ilgili mesaj yayınladı. Akar, şu mesajda bulundu; “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Millî Mücadele hareketinin ve İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı, Meclisimizin ilk Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün aramızdan ayrılışının 83'nci yıl dönümünde onu bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz.

ÇAĞDAŞ VE LAİK BİR DEVLET

Milletlerin tarihinde, önemli günleri ve dünya tarihine damgasını vurmuş önemli şahsiyetleri vardır. İşte, gerçekten, milletimizi ve kültürümüzü, inancıyla, kendi medeniyetiyle, kendi yaşantısıyla ve geçmişiyle birlikte dünyaya tanıtan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Adalet sisteminde, eğitimde, devlet yapısında, sanat ve kültür alanlarında yaptığı devrimlerle, çağdaş ve laik bir devletin temellerini en güçlü bir şekilde atmıştır. Bundan dolayıdır ki, Büyük Atatürk, bir bağımsızlık kahramanı ve kurtarıcı olmasının yanı sıra, bir ulusun yeniden var oluşunu sağlayan ve yeni bir devleti kuran bir kurucu önderdir.

EŞSİZ BİR DEVLET ADAMI

Atatürk, ülkesi ve milleti için yapmış olduğu değişim hareketleriyle dünyayı derinden etkilemiş, ulusumuza olduğu kadar insanlığa da mal olmuştur. O, ölümüne kadar yaşamının her evresinde hep geleceği düşünerek ileriye bakmış, geçmişe takılıp kalmanın geleceği kurtarmayacağını bilerek, gelecekle ilgili plânlar yaparak kararlar almıştır.Türk Ulusunun kurtarıcısı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz devlet adamı ve büyük devrimci Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir.Bu duygu ve inançla, mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olan zaferle taçlanan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, laik Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü saygı, özlem ve rahmetle anıyorum”