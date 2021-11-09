Başkan Hürriyet: Atamıza her zaman ihtiyacımız var

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 10 Kasım 1938’de fiziken aramızdan ayrılan ancak fikirleriyle ve eserleriyle Türk Milleti’nin kalbinde ölümsüzleşen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. İzmit’i yaşamı boyunca birçok kez ziyaretleriyle onurlandıran Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan özleme değinen başkan Hürriyet, “Atatürk için İzmit çok özel bir yerdeydi. ‘Türkiye’nin en kıymetli bölgelerinden biridir. Cennet gibidir. Verimli ve bereketlidir’ diyerek İzmit’e bunu hissettirmiştir. İzmitliler de Atamıza derinden bağlılık ve sevgi göstermiştir.

İZMİT’E ÇOK ÖNEM VERDİ

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, halkın kurtuluş umutlarını yeşerttiği Milli Mücadele’de İzmit’i mihenk taşı olarak görmüş ve stratejisini bunun üzerinden şekillendirmiştir. Atatürk’ün İzmit’e verdiği değer, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra cumhuriyet fikrini ilk kez Av Köşkü’nde gazetecilerle paylaşmasından da anlaşılmaktadır. İzmit’te halkla bir araya gelip bilgilendirmeler yapan, atılımların neticelerini incelemek için çıktığı Anadolu gezisinde İzmit’te konaklayıp heyetleri ağırlayan ve birçok kez İzmit’e gelen Atatürk’ü son yolculuğuna uğurlayan kent de İzmit’tir.

83 YIL SONRA BİLE IŞIĞIMIZ

Bu nedenle İzmitliler olarak; bağımsızlığımızı ve cumhuriyeti bizlere sunan, bir asır öncesinden bugünlerimizi planlayarak bizlere sunan Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının hem söylemlerimizde hem de eylemlerimizde uygulayıcısı ve koruyucusu olmayı borç biliyoruz. Ulu Önderimizin ışığında yürümek, yeni nesilleri O’nu anlayarak yetiştirmek ve Türk Milleti’ne miras bıraktığı eserlere sahip çıkmak hepimizin görevidir. Öyle ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünden 83 yıl sonra bile görüşleri, ilkeleri, kararlılığı, çalışkanlığı, çok yönlülüğü ve liderliğiyle günümüze ışık olmaya devam ediyor.

ONA HEP İHTİYACIMIZ VAR

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda yol göstericiliğine daha çok ihtiyaç duyduğumuz, yüceliğini daha fazla anladığımız Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü eserleriyle birlikte sonsuza kadar yaşatmak, her adımımızı O’na yakışır bireyler olarak atmak, cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve bağımsızlığa sıkı sıkıya sarılmak hepimizin en önemli görevimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız, dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83.yıl dönümünde saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Kahramanlar ölmez” ifadelerini kullandı.