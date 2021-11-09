Reklamı Kapat
09 Kas 2021 - 16:24- Ekonomi G: 09 Kas 2021 - 16:25

İzmit Belediyesi, istiridye mantarı üretimine başladı

Tarımsal kalkınma hamleleriyle İzmit’te üretime ve üreticiye desteklerine devam eden İzmit Belediyesi şimdi de istiridye mantarı üretimine başladı
İzmit Belediyesi, istiridye mantarı üretimine başladı mask

Hayata geçirdiği üretim hamleleriyle İzmit’te yeni bir dönemi başlatan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, şimdi de istiridye mantarı üretimi ile çiftçileri destekleyecek. Besin değeri oldukça yüksek olan istiridye mantarı için kolları sıvayan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, istiridye mantarı üretim çadırını Modern Hayvan Pazarı’nda kurdu.

ÇEVREYE DUYARLI

İzmit’teki çiftçilere ürün çeşitliliği hakkında örnek olarak, çiftçileri yeni üretim teknikleri ve ürünlere teşvik edecek olan İstiridye mantarı üretim çadırında incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, “ Bir süre önce çalışmalarına başladığımız mantar üretimi ile ilgili son noktaya geldik. İzmit Belediyesi üreten belediye vizyonuyla yoluna devam ediyor. Şuanda mantar üretim tesisindeyiz. Bu tesisi ve mekanizmayı biz kurduk. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı teknik incelemeler, bu üretimi yapan firma ve belediyelere yaptıkları geziler sonucunda biz de kendimize ait bir alanda mantar üretim tesisimizi kurduk. Kaliteli, doğal ve çevreye duyarlı bir üretimi neden yapmayalım dedik.

ÜRETİCİYİ TEŞVİK ETMEK

Bu üretim belediyemize ait şirketlerimizin de ticaretine katkı sunacak. Daha da önemlisi burada yerel üreticiyi teşvik edecek, destekleyecek bir çalışma. İncelemelerimiz sonucunda bu üretim hamlesi devreye girmiş oldu. Şuanda yaptığımız çalışma istiridye mantar üretim çalışması. Daha önce İzmit Belediyesi mantar üretimine başlıyor diye halkımıza duyurmuştuk. Artık üretime başlamış bulunuyoruz. İstiridye mantar üretim çadırının bölgemizdeki çiftçilere ürün çeşitliliği hakkında örnek olmasını istiyoruz. Onları bu konuda yeni üretim teknikleri ve ürünlere teşvik etmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. İki aylık zaman diliminde 100 metrekare tabanı olan bu çadırda ortalama 2 buçuk ton istiridye mantarı elde etmeyi bekliyoruz.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLAR

Nedir bu istiridye mantarı? Piyasa değeri yüksek, besin değerleri açısından da oldukça zengin bir ürün. Elde edilen ürünün bir kısmını Kardeş Eller mağazamızdan ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşlarımıza dağıtımını yapacağız. Yine ortaya çıkan ürünlerin bir kısmını Çınar Halk Market’te kaliteli, ekonomik ve doğal ürün olarak vatandaşlarımıza sunacağız.  Bir kısmını ise belediyemize bağlı iştirakler üzerinden piyasaya satışını gerçekleştireceğiz ”dedi.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

09 Kas 2021 - 16:24 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.184.238 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
44 adet taşınmaz satışa sunuldu mask
44 adet taşınmaz satışa sunuldu
Trendyol ve Birleşmiş Markalar Derneği’nden GÜÇ BİRLİĞİ mask
Trendyol ve Birleşmiş Markalar Derneği’nden GÜÇ BİRLİĞİ
NİO yemek takımı ile 2022’ye mutlu girin mask
NİO yemek takımı ile 2022’ye mutlu girin
THY'den çocuklara özel seyahat seti! mask
THY'den çocuklara özel seyahat seti!
2022’de nüfusun yarısı internette alışverişte   mask
2022’de nüfusun yarısı internette alışverişte  
ING’den ekonomiye katkı     mask
ING’den ekonomiye katkı    
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL