İzmit Belediyesi, istiridye mantarı üretimine başladı

Hayata geçirdiği üretim hamleleriyle İzmit’te yeni bir dönemi başlatan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, şimdi de istiridye mantarı üretimi ile çiftçileri destekleyecek. Besin değeri oldukça yüksek olan istiridye mantarı için kolları sıvayan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, istiridye mantarı üretim çadırını Modern Hayvan Pazarı’nda kurdu.

ÇEVREYE DUYARLI

İzmit’teki çiftçilere ürün çeşitliliği hakkında örnek olarak, çiftçileri yeni üretim teknikleri ve ürünlere teşvik edecek olan İstiridye mantarı üretim çadırında incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, “ Bir süre önce çalışmalarına başladığımız mantar üretimi ile ilgili son noktaya geldik. İzmit Belediyesi üreten belediye vizyonuyla yoluna devam ediyor. Şuanda mantar üretim tesisindeyiz. Bu tesisi ve mekanizmayı biz kurduk. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı teknik incelemeler, bu üretimi yapan firma ve belediyelere yaptıkları geziler sonucunda biz de kendimize ait bir alanda mantar üretim tesisimizi kurduk. Kaliteli, doğal ve çevreye duyarlı bir üretimi neden yapmayalım dedik.

ÜRETİCİYİ TEŞVİK ETMEK

Bu üretim belediyemize ait şirketlerimizin de ticaretine katkı sunacak. Daha da önemlisi burada yerel üreticiyi teşvik edecek, destekleyecek bir çalışma. İncelemelerimiz sonucunda bu üretim hamlesi devreye girmiş oldu. Şuanda yaptığımız çalışma istiridye mantar üretim çalışması. Daha önce İzmit Belediyesi mantar üretimine başlıyor diye halkımıza duyurmuştuk. Artık üretime başlamış bulunuyoruz. İstiridye mantar üretim çadırının bölgemizdeki çiftçilere ürün çeşitliliği hakkında örnek olmasını istiyoruz. Onları bu konuda yeni üretim teknikleri ve ürünlere teşvik etmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. İki aylık zaman diliminde 100 metrekare tabanı olan bu çadırda ortalama 2 buçuk ton istiridye mantarı elde etmeyi bekliyoruz.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLAR

Nedir bu istiridye mantarı? Piyasa değeri yüksek, besin değerleri açısından da oldukça zengin bir ürün. Elde edilen ürünün bir kısmını Kardeş Eller mağazamızdan ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşlarımıza dağıtımını yapacağız. Yine ortaya çıkan ürünlerin bir kısmını Çınar Halk Market’te kaliteli, ekonomik ve doğal ürün olarak vatandaşlarımıza sunacağız. Bir kısmını ise belediyemize bağlı iştirakler üzerinden piyasaya satışını gerçekleştireceğiz ”dedi.