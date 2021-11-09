Arzum’dan dokuz ayda 32,6 Milyon TL net kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının ilk dokuz ayında 32,6 Milyon TL net kâr elde etti. Yılın ilk dokuz ayında 61,8 Milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un geliri Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde 168,6 Milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk dokuz aylık gelirini 580 Milyon TL’ye ulaştıran Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %33,2 oranında artırdı. Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu da 65,2 Milyon TL olarak gerçekleşti.Üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti. N Bayram ÖZÇİÇEK
# çeyrek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.