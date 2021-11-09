Aras: İttifak falan yok, cezanızı millet kesecek

YRP Genel Başkan Danışmanı ve Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Kocaeli’de yürüttüğü çalışmalara eş zamanlı olarak, partisinin diğer illerdeki teşkilat çalışmalarına da katılım sağlıyor. Aras’ın çalışmalarının bu haftaki durağı, Burdur ili oldu. Aras ilk önce Burdur İl Başkanı Ercan Koğu’yu makamında ziyaret etti. İl Başkanı Aras’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından Aras ve beraberindeki heyet, Çeltikçi’nin Bağımsız Belediye Başkanı Adnan Bilkay’ı makamında ziyaret etti.

“KİMSE BİZİ YIKILMAK ÜZERE OLAN BİNAYA SOKAMAZ”

Ardından partinin Gölhisar’da yapılan birinci olağan kongresine geçildi. Aras’a ziyareti esnasında yardımcısı Kamil Tokgöz ve partinin Burdur İl Sorumlusu Ömer Faruk Demir eşlik etti. İl Başkanı Mehmet Aras, hükümet ve iktidara yönelik sert açıklamalarda bulundu. Aras, “83 milyonun hakkını bir avuç imtiyazlıya ve faize aktaran iktidarın cezasını sandıkta millet kesecek” dedi. Cumhurbaşkanının, YRP’yide ittifaka dahil etmek için çalışmalara başladığı yönünde kulislere haberler yansımıştı. İttifak sorusuna Aras, “İttifak falan yok, kimse bizi yıkılmak üzere olan binaya sokamaz” diye yanıt verdi.