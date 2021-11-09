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09 Kas 2021 - 16:26- Siyaset G: 09 Kas 2021 - 16:28

DEVA, danışma kurullarına Gebze ve Çayırova ile başladı

DEVA Partisi İlçe Danışma Kurulu toplantılarına Gebze ve Çayırova ile başladı. Danışma kurullarının ardından Gebze Meydan’daki üye kayıt standına geçen partililer, burada vatandaşlarla birlikte halay çekerek çok sayıda vatandaşın partiye üyelik kaydını da yaptılar
DEVA, danışma kurullarına Gebze ve Çayırova ile başladı mask
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DEVA Partisi İl Başkanlığı, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. DEVA Partisi, İl Başkanı Adem Koç’un öncülüğünde ilçe danışma kurullarına başladı. Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş ve ilçe yönetimince Gebze Merkez’de düzenlenen ilçe danışma kurulunda İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle temsilcileri ve sandık müşahitleri de hazır bulundular. İl Başkanı Adem Koç, gerek Gebze’de ve gerekse diğer 11 ilçede teşkilâtın ülke ve kent menfaatleri doğrultusunda fedakârca çalıştığına dikkat çekerek, bütün DEVA ailesine teşekkür etti. 2022 yılında seçim beklentisi olduğunun altını çizen Başkan Koç, teşkilâta seçimlere hazır olmaları talimatı verdi.

ÇAYIROVA’DA DA YOĞUN KATILIM

Daha sonra partililer, Çayırova İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’na geçti. Burada İlçe Başkanı Mehmet Saraç’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan İl Başkanı Koç, bugünün zor şartlarında dahi teşkilâtlanmasını Türkiye’ye örnek bir hızla sağlayan DEVA Kocaeli ailesinin, vatandaşlardan gelen yoğun üyelik başvurularıyla da hızla büyüdüğüne vurgu yaptı. Ardından heyet Gebze Meydanı’nda partili gençlerce kurulan üye kayıt standına geçti. DEVA’lı gençlerin söylediği şarkı ve türküler eşliğinde bayram havasında geçen organizasyonda vatandaşlar, partililer ile birlikte halay çektiler.
# Çayırova, Deva partisi

09 Kas 2021 - 16:26 - Siyaset

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