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09 Kas 2021 - 16:27- Siyaset G: 09 Kas 2021 - 16:28

DEVA Partisi'nden CHP Kartepe’ye ziyaret

DEVA Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emre Erhan ve yönetimi, CHP Kartepe İlçe Başkanlığına yeni atanan Nilay Merttürk ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
DEVA Partisi'nden CHP Kartepe’ye ziyaret mask

DEVA Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emre Erhan ve beraberindeki heyet, CHP Kartepeİlçe Başkanı Nilay Merttürkve yönetim kurulunu ziyaret etti. Merttürk, parti ve Millet İttifakı olarak DEVA Partisi’ni önemsediklerini vurguladı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, Kartepe gündemine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

“KAPIMIZ, GAYESİ KARTEPE OLAN HERKESE AÇIK”

DEVA Partili heyete teşekkürlerini sunan CHP’li Merttürk, “Bizim kapımız ortak gayesi Kartepe olan, Kartepe halkına hizmet olan herkese açık. Daha güzel bir Kartepeve daha güzel bir Türkiye iklimini oluşturmak bizim asli görevimiz” dedi. “Gündemimizde henüz ittifak yok ama istişare, diyalog ve iş birliği var” diyen DEVA Partisi İlçe Başkanı Emre Erhan ise, “Diyalog ve istişare önümüzdeki sürecin kilit kelimeleridir.Önemli olan Kartepe için ortak bir mutabakata varmak, bir diyalog sürecini başlatabilmek. Bu hususta bizler de elimizden geleni yapacağız” dedi.
# Kartepe, chp, Deva partisi

09 Kas 2021 - 16:27 - Siyaset

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