Yolcu ve Benli maçın ardından konuştu

Kağıtspor’un sahasında kaybettiği Ankara Kolejliler maçının ardından baş antrenörler ve sporcular maçı değerlendirdi. Kağıtspor koşu Murat Yolcu “Şut yüzdesini çok acil yukarı çekmeliyiz” dedi. TED Ankara Kolejliler’de Emrah Benli ise "Hak ettiğimiz üç maçı da alsaydık şu an bambaşka pozisyonda olabilirdik" şeklinde konuştu.

YOLCU: CANIMIZ SIKILMAYA BAŞLADI

Yolcu maç sonu açıklamasında “Kolej’i tebrik ediyorum. Son 3 haftadır canımız sıkılmaya başladı. Yüzde 15’lik üçlük yüzdesiyle istediğiniz kadar istediğiniz kişiye kızın edin, olmaz. Sonra maç bir, iki topa gidiyor. Yapacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Aynı takım, aynı arkadaşlar bakıyorum; ribaunt kafa kafaya, asist de 3-4 fazla. Bu şut yüzdesini çok acil yukarı çekmemiz lazım. 69,70 sayıda 3 maç kaybettik. Bizim acil olarak 72’nin üzerine çıkmamız lazım” dedi.

BENLİ: ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Benli ise “6.haftamızda 2.galibiyetimiz oldu. Kısa bir hazırlık süreci geçirdik. Genç bir takımız. Bir takım şeyleri oturtmamız, çocukların sorumluluğu alması zaman alıyor. Bunları çözmeye başladık. Hak ettiğimizi düşündüğümüz 3 maçı kaybettik. Şu anda bambaşka bir pozisyonda olabilirdik. Ama çalışmaya devam ediyoruz. Çocukları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Kocaeli’yi de çok iyi mücadele ettikleri için tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılar diliyorum” diye konuştu.