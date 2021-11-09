KOSİAD’da Atalay Kaya Güven Tazeledi!

Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KOSİAD) 17’nci Olağan Genel Kurulu dün akşam Wellborn Otel’de yapıldı. Genel kurulda Divan Başkanlığını Haluk Ulusoy üstlenirken Ali Can Kasım ve Salih Kalyoncu katip üye olarak divanda yer aldı. Mevcut Başkan Atalay Kaya’nın tek aday olduğu olağan genel kurulda mevcut yönetim güven tazeledi.

ATALAY KAYA YENİDEN BAŞKAN

Yoklamanın ardından, Atatürk ve Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak açılış gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu Mert Pekdemir tarafından okundu. KOSİAD seçimlerine tek liste giren Atalay Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Mert Pekdemir, Yalçın Ergen, Erkan Karacan, Volkan Yılmaz, Veysel Akyıldız, Birol Bozkurt, Korkut Öz, Tolga Aysel güven tazeledi. Kocaeli Sanayici ve İş adamları Derneği Yönetim Kurulu adına konuşmayı Atalay Kaya gerçekleştirdi.

Atalay Kaya; “Türkiye’nin geleceği ihracattır”

Kocaeli Sanayici ve İş adamları Derneği olağan genel kurulunda son üç yılın ekonomi rakamlarını değerlendiren dernek başkanı Atalay Kaya, “2019 yılından itibaren, ihracata yönelen sanayici ve iş adamlarımız bu sıkıntılı dönemi nispeten daha rahat geçirmektedirler. Dolayısı ile ihracata yönelmeliyiz. Türkiye'nin geleceği ihracattır” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Atalay Kaya, olağan genel kurulda yaptığı konuşmada dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. KOSİAD Yönetim Kurulu adına 2021 – 2023 yılları faaliyet dönemi çalışmalarını anlatan Başkan Kaya, “Geçen genel kurulumuzda 2019-2020 yıllarında dünyayı oldukça durağan bir ekonomik gidişin beklediğini öngörmüştük. 2018 yılının son çeyreğinde-%2,8 oranında gerileyen Türkiye GSYH büyüme hızı, 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren toparlanmaya başlayarak 2019 yılını %1,9 reel büyüme ile beklenenden daha iyi tamamladı” ifadelerini kullandı.

YIL YIL EKONOMİ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

2020 yılına ise dünyada patlak veren Kovid-19 salgını ile girdik. Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü ve arkasından çeşitli kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı. Pandemi’nin patlak vermesi ile Dünya borsaları-%40lara varan düşüşler kaydetti ve ancak 2020 yılının sonunda toparlanmaya başladı. Tüm bu olumsuz atmosfere rağmen Türkiye 2020 yılında da %1,8 reel büyüme sağlamayı başarabildi. Ancak bu büyüme oranlarına rağmen artan enflasyon ve TL’nin değer kaybı nedeni ile 2018 yılında 9.792 USD olan kişi başı GSYH 2019 yılında önce 9.213 USD 2020 yılında ise 8.599 USD seviyelerine geriledi. Aynı dönemde yıl sonu TÜFE %11,84 den % 14,60 a yükseldi.

2021 YILINDA TL CİDDİ DEĞER KAYBETTİ

Her şeyin düzelmeye başlayacağı ümidi ile başlayan 2021 yılı ise uluslararası tedarik zinciri problemleri, Türk ekonomisi özensiz yönetimi, adalet sistemine güvensizlik ve uluslararası arenada alınan dikkatsiz kararlar sonucu TL ciddi değer kaybetmiş, TÜFE %20 daha da önemlisi Yİ-ÜFE %40 seviyesine ulaşmıştır. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor; ancak ülkemiz Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 20. sıraya gerilemiş oldu. 2021 yılı sonunda 21. sıraya gerilemesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İHRACATTIR

IMF, "Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesintileri ve Fiyat Baskıları" başlığı ile yayınladığı Ekim 2021 raporunda Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini % 5,8'den % 9’a yükseltmiştir. Küresel ekonominin ise 2021'de yüzde % 5,9 büyümesi beklenmektedir. 2022 yılında küresel ekonominin %4,9 Türkiye’nin ise %3,3 büyümesi beklenmektedir. Türkiye’nin 1. ve 2. kuşak komşusu olarak değerlendirilen toplam 73 ülke bulunuyor, bu ülkelerin her yıl toplam 8 milyar 192 milyon dolar ithalat yaptığını biliyoruz. Bu ülkeler ile ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirmenin, yeni pazar ve ürün fırsatları yaratmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.2019 yılından itibaren, ihracata yönelen sanayici ve iş adamlarımız bu sıkıntılı dönemi nispeten daha rahat geçirmektedirler. Dolayısı ile ihracata yönelmeliyiz. Türkiye'nin geleceği ihracattır.

SEÇİM EKONOMİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Önümüzdeki dönemin bir diğer önemli konusu ise seçimler olacaktır.Seçimlere giderken uzun süreden beri Türkiye ve uluslararası toplumun çeşitli şekil ve vesilelerle ifade ettiği ekonomik ve sosyal reformların en azından bir kısmının hayata geçirilmesini bekliyoruz.Erken veya zamanında yapılacak seçimler öncesi ihracatçı, sanayici tüm iş dünyasına çeşitli şekillerde devlet desteği sağlanacağı bilinen bir uygulama ve beklentidir.

ÜÇ BAŞLIĞI BU DÖNEM ÖNE ÇIKARDIK

Kosiad olarak geçen dönem çalışmalarına başladığımız ancak pandemi nedeni ile hayata geçiremediğimiz 3 temayı bu dönemin temaları olarak öne çıkartıyoruz.Tasarım ve Markalaşma, Teknolojik Yenileşim (inovasyon), Pazar ve İş Geliştirme, Ürün ve hizmetlerimizin, katma değerini arttıracak çalışmalar yaparken diğer taraftan iş adamlarımızın sağlanacak desteklerden en iyi şekilde yararlanabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmanın en önemli görevimiz olduğunu düşünüyoruz.

Kocaeli Marka Envanteri Çalışması

Kocaeli’nde yerleşik ticari ve sanayi kuruluşları adına tescil edilmiş tasarım, marka ve patentlerin belirlenmesi ve tasnif edilmesi amacıyla yetkin kurumlar ile iş birliği yapılarak Kocaeli’nin marka envanteri çıkarılması ve bir rapor haline getirmesi hedeflenmektedir. Kocaeli’nin marka varlığı, marka gelişmişliği ortaya konularak ulusal ve uluslararası kriterlerde bir değerlendirme yapma imkânı sağlanacaktır. Tasarım ve marka konusu Türkiye 2023 vizyonunun ana konusudur.

Kosiad Tasarım ve Markalaşma Çalıştayı

Amacımız Kocaeli iş adamlarının markalaşma ve tasarım vizyonuna ve bu konulardaki planlamalarına destek olmak.Başta üyelerimiz ve tüm Kocaeli iş insanlarının katılacağı bir çalıştay ile, tasarım ve markalaşma konularında bilgili ve deneyimli uzmanlarla bir araya gelerek bu konuda ihtiyaç duyulan çalışmaların belirlenmesini sağlayacağız

Teknolojik Yenileşim

Teknolojik olarak yeni bir ürünün ya da sürecin geliştirilmesi, mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik yenilikler yapılması anlamına gelen teknolojik yenileşim içinde bulunduğumuz dönemin önemli kaldıraçlarından biri olarak değerlendirilmektedir.Ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel yenileşim geliştirmek ve başta ERP (kurumsal kaynak planlama) olmak üzere dijital teknolojilerin sağladığı imkanlar ile bunları sürdürülebilir kılmak yeni dönemin ana temasıdır. Kosiad olarak 2022-2023 döneminde bu alanda üyelerimize avantaj sağlayacak bilgilendirme ve iş birliği modelleri geliştirme çalışmaları yapmayı planlıyoruz

YURT İÇİ VE YURT DIŞI PROGRAMLARI

Üyelerimizi daha fazla ziyaret ederek ve anketler düzenleyerek beklentilerini ve ihtiyaç duydukları gelişim alanlarını tespit edeceğiz ve bu doğrultuda programlar yapacağız.Geleneksel hale getirdiğimiz DOSTLUK akşamlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece dostluklarımızı değil bu sohbetlerde işlerimizi geliştirmek için de büyük kazanımlar elde edeceğiz.Yurt içi ve yurt dışı Programlarında ikili iş görüşmeleri, Ticaret ve sanayi odaları ziyaretleri, ataşelik ziyaretleri, iş insanları ile bir araya geleceğimiz programlar organize edeceğiz.

Tüketici dünyasının geleceğini şekillendiren beş trend

Geleceğin mağazası çok kanallı bir yapıda zengin bir deneyim sunarken, fiziksel ve dijital dünyaları bir araya getirecek.Tüketiciler güvendikleri ve kendi değerleriyle uyumlu olan markalara yöneldikçe, sosyal bilinç sahibi tüketicilik kavramı gelişmeye devam edecek. Geleceğin tedarik zinciri otonoma yakın bir seviyede faaliyet gösterecek ve kendi işleyişini düzenleyebilecek “akıllı” kararlar alacak.Tüketicilerin, gıda değer zincirinde daha fazla şeffaflık ve sürdürülebilirlik beklentisinin yanı sıra daha sağlıklı ürünlere yönelik talebi artacak.Düzenleyici kurumlar ve yönetim kurullarının, şirketlerin Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim konularına odaklanmalarına ilişkin yaptırımları artıracak.

EN BÜYÜK PAYI ALABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Tedarik zincirleri “just in time plus” denilebilecek bir yöne doğru değişiyor ve yeniden dengeleniyor. Bu yeni kavram artık “just in case” diyebileceğimiz karmaşık bir risk yönetimini de içeriyor. Hiç kimse tedarik zincirini tek bir ülke ve/veya üreticiye bağlamak istemiyor. Bu yaklaşımın sonucu olarak 2025 yılına kadar, dünya ihracatının %25 ine karşılık gelen 4,5 trilyon dolarlık bir tedarik hacminin yer değiştirmesi bekleniyor. Bu durum Türk iş dünyası için önemli fırsat alanları yaratıyor. Kosiad üyelerimizin bu tedarik hacminden mümkün olabilen en büyük payı alabilmesi için çalışmalar yapacağız dedi.