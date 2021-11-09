Efsane başkan Erol Köse ve Süha Akıncı CHP Kocaeli’yi ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) geçmiş dönem il başkanı, milletvekili ve İzmit Belediye Başkanı Erol Köse ile Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkan Yardımcısı geçmiş dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Süha Akıncı, CHP Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya’nın yanı sıra geçmiş dönem il başkanlarından Necat Çakır, Cengiz Sarıbay, Selim Yıldız, Nadir Birok da ziyarette hazır bulundu.
PARTİNİN HAFIZASI BULUŞTU
Partinin öncü isimlerinden Erol Köse, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi ile keyifli bir sohbet gerçekleştirerek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu, Sosyal Demokrasi Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Süha Akıncı ise Kocaeli’deki örgütlenme çalışmaları hakkında aktarımda bulundu. Ziyaretten ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade eden CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Partimizin hafızası ile bir araya gelmemize vesile olan bu güzel buluşmadan dolayı siz değerli büyüklerimize tüm örgütümüz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.