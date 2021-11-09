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09 Kas 2021 - 17:03- Asayiş G: 09 Kas 2021 - 17:06

D-100’de mısır trafiği! Yola dökülen mısırlar trafiği kapattı

İzmit D-100 karayolu Körfez Mahallesinde seyir halindeyken arka kapağı açılan kamyondan yola dökülen mısırlar nedeniyle ulaşım aksadı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
D-100’de mısır trafiği! Yola dökülen mısırlar trafiği kapattı mask
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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Gürkan Berber idaresindeki 41 ADY 470 çekici plakalı mısır yüklü tırın, İzmit Körfez Mahallesinde seyir halindeyken arka kapağının açılması sonucu dorsedeki mısırlar yola döküldü. Dökülen mısırlar D-100 karayolunun Ankara yönünü trafiğe kapatırken olay yerine polis ve temizlik ekipleri sevk edildi. Yola dökülen mısır iş makineleri ve temizlik ekiplerinin çalışmaları sonucu temizlenerek yoldan kaldırılırken trafik yaklaşık yarım saat boyunca kapalı kaldı. Dökülen mısırların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verilirken araç sürücüsüne yükü akacak, dökülecek, kaçıracak şekilde yüklemek suçundan 300 TL para cezası kesildi.
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09 Kas 2021 - 17:03 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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