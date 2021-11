Başkan Büyükakın, ‘’Milletimizin vicdanında da yargılanacaktır’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesinde şehit düşen Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezar taşına çirkin bir saldırı yapılmasının ardından şehidin ailesini ziyaret etti. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerini şehidimizin babası Şaban Arlı’ya ifade eden Başkan Büyükakın, “Bu ahlaksız eylemi yapan şahsın Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yakalanması yüreğimize su serpti. Vatanımız, devletimiz ve tüm mukaddes değerlerimize el kaldıran eller cezalandırılmaya devam edecektir. Bu mukaddes değerler için canını vermiş Emre Kaan şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, emanetlerine sahip çıkmaya da devam edeceğiz” dedi.

“HER ORTAMDA GEREKEN CEVABI ALACAKLAR”

“Şehitlerimiz ile emanetlerine dönük her türlü ahlak dışı söz ve eylemlere karşı net bir duruş sergilemeye devam edeceğiz” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemizin terörle mücadelesi her zaman olduğu gibi içeride işbirlikçileri ile dışarıda sahiplerini rahatsız etmektedir. Onlar ne yaparlarsa yapsın terörle mücadele sürecek, her yerde her ortam da gereken cevabı alacaklardır. Vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ediyorum” ifadelerini sarf etti.

“BU SAYGISIZLIĞI UNUTMAYACAĞIZ”

“Tabi birde Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetli bir şekilde kınadığımı da ifade etmek isterim” diyerek ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehri Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Şehitlerimizin emanetlerine yapılan bu sözlü saldırı asla affedilmeyecek çirkinliktedir. Milletimiz bu saygısızlığı görmüştür. Şehitlerimizin ailelerine hakaret edenler milletimizin vicdanında da yargılanacaktır. Bu saygısızlığı unutmayacağız. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK ONLARI VE İÇERİDEKİ ORTAKLARINI KORKUTUYOR”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan’ın da yer aldığı ziyarette, PKK terör örgütünün kolu kanadının kırıldığını da söyleyen Başkan Büyükakın, “Tabi Suriye’deki varlığımız hedeflerini kursaklarında bırakırken, lojistik olarak da zor durumda kalmalarına neden olmuştur. Neden tezkereye şimdi evet demediler bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Tezkere hayır demekle kime ne mesaj verdiklerini çok iyi görmemiz gerekiyor. Savunma Sanayii’nde yakaladığımız ivme kıymetlidir. İHA, SİHA, TİHA gibi benzeri gelişmiş teknolojiler aslında terör örgütlerinin yanı sıra sahiplerini de panikletmektedir. İçeride ve dışarıda ülkemiz için her kim kötülük düşünüyorsa bu gelişmeler aslında en çok onları ve içerideki ortaklarını korkutuyor” açıklamasını yaptı.