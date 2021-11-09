Yeni vaka ve vefat sayısı arttı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Kasım Salı gününün verilerine göre, 359 bin 560 test yapıldı.

196 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 28 bin 662 yeni vaka tespit edilirken 196 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 28 bin 859 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.