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10 Kas 2021 - 10:58- Gündem G: 10 Kas 2021 - 13:47

Vali Yavuz, feci kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin de yaralandığı servis kazasından sonra çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti.
Vali Yavuz, feci kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti mask

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis midibüsünün içinde 22 kişinin bulunduğu öğrenilirken, yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kazada bir vatandaş, bir öğrenci olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, trafik kazasında yaralanan ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Gençlere geçmiş olsun temennilerinde bulunan Yavuz, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diledi.

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10 Kas 2021 - 10:58 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mücahit - Servis ve taksi şöförlerinin kaza yaparlarsa bir daha can taşıyan ticari araçları kullanmaları yasaklansın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 11:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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