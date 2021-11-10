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10 Kas 2021 - 11:29- Gündem G: 10 Kas 2021 - 11:33

Başkan Büyükakın, ‘’Boşa geçirecek bir dakikamız bile yok’’

Başkan Büyükakın, Derince kentsel yenileme çalışmalarının devam ettiği Araptepe Mevkii’nde incelemelerde bulundu
Başkan Büyükakın, ‘’Boşa geçirecek bir dakikamız bile yok’’ mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince kentsel yenileme çalışmalarının devam ettiği Araptepe Mevkii’nde incelemelerde bulundu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu incelemeler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Trafo Sokak ve İsmetpaşa Caddesinde üstyapı çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız. Derince başta olmak üzere Kocaeli için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Boşa geçirecek bir dakikamız bile yok” dedi.

“MİLLETİMİZLE BİZİM BİR AHDİMİZ VAR”

Derince’de bir takım inceleme ve ziyaretler yapan Başkan Büyükakın, altyapı ile birlikte üst yapıda önemli işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın bize şunu söylüyor, çalışın ve bu kent için üretmeye devam edin. Bunu gittiğimiz her yerde ifade ediyor. Halkımızın bize olan güveni karşısında bizde daha çok çalışmak için enerji alıyoruz. Milletimizle bizim bir ahdimiz var. Bu ahdimiz hizmet ve eser üzerinedir. Sosyal, sağlık, kültür, gençlik, spor, altyapı, üstyapı yani insana dokunan insanı merkeze alan hizmetler, projeler. Durmayacağız, halkımızla birlikte kentimizin ve ülkemizin kalkınması için, ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi için çok çalışacağız” şeklinde konuştu.
# sağlık, Tahir Büyükakın, Mustafa, Sokak

10 Kas 2021 - 11:29 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Başiskeleli - Tutturmussunuz bir ahdi gidiyorsunuz. Millet zam ve hayat pahaliligi ile üniversite mezunu gencler işsizlik pençesinde boğuşuyor. Merkezi hukumetinize söyleyince bunlara çare bulsun. Paraları boşuna betona yatirmayin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 13:25
02

Tari̇h Tekerrür Eder Mi̇ - Başkan TAHİR BÜYÜKAKIN , Bir başka başkan ZEKİ AYGÜN , bir eksiklik var gibi derken aklıma gazeteci İSMET ÇİĞİT geldi .Her halde Boşa geçirecek bir dakikamız yok derken işleri bitirip uzuuunn bir yolculuğa çıkp hasret gidermeyi düşünüyorlar her halde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 12:55
01

Zülfikar Kılıç - aynen başkanım boş işlerle ugraşcak vakit yok boş işler chp nin işi durmak yok yola devam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 12:25
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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