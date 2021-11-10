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10 Kas 2021 - 11:48- Gündem G: 10 Kas 2021 - 11:50

İzmit Belediyesinde hayat 2 dakikalığına durdu

İzmit Belediyesi çalışanları, vefatının 83. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü belediye önünde ve tüm dış birimlerde yapılan törenlerle andı
İzmit Belediyesinde hayat 2 dakikalığına durdu mask

İzmit Belediyesi tüm birimleriyle birlikte 10 Kasım saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. 2 dakikalık siren sesiyle hayatın durduğu İzmit’te, İzmit Belediyesi Belsa hizmet binasında görev yapan personeller de Ata’ya saygının örneğini gösterdi. Büyük bir kalabalığın belediye önünde saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nı okuduğu anma törenine yoldaki ve balkonlardaki vatandaşlar, dükkânlarından çıkan esnaflar da eşlik etti. 

DIŞ BİRİMLERDE DE TÖREN VARDI

Belsa hizmet binası dışında Tepeköy şantiyesi, Modern Hayvan Pazarı, Çınar Çocuk Evi, Atatürk Evi, Park Bahçeler Şantiyesi gibi dış birimlerin tamamında da saatler 09.05’i gösterdiğinde çalışanlar Atalarını anmak için saygı duruşuna geçti. Siren sesi ile birlikte 2 dakikalığına her şeyin durduğu 10 Kasım’da duygusal anlar yaşandı. 
# çocuk, İzmit belediyesi

10 Kas 2021 - 11:48 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Zülfikar Kılıç - bando takımınız nerde bir iki bişi tıngırtdatsaydı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 12:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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