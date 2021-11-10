KSO Oda Orkestrası’ndan muhteşem konser

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıldönümü anısına anlamlı bir organizasyon düzenledi. Geleneksel hale gelen Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri’ bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen konser etkinliğinde KSO Oda Orkestrası Solisti Tuğçem Kar, Atamızın sevdiği 20 eseri muhteşem bir performansla yorumladı, büyük beğeni topladı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile eşi Rüya Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ile eşi Beril Tuğrul’un ev sahipliğinde gerçekleşen konsere; Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik ile eşi, Kocaeli Vali Yardımcıları İsmail Gültekin ile Yusuf Cıbır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Gürler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Abdülkadir Erbağcı ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Konser öncesi kokteylde bir araya gelen katılımcılar, daha sonra salondaki yerlerini aldı.

20 ESER SESLENDİRDİ

Konser etkinliğini şiirler ve Atatürk’ün sözleriyle süsleyen solist Tuğçem Kar, muhteşem sesiyle katılımcılara eşsiz bir gece yaşattı. Solist Kar, şarkıları seslendirdiği esnada zaman zaman katılımcılar da yerlerinden ona eşlik ederek, unutulmaz anlar yaşanmasını sağladı. Yaklaşık 80 dakika sahnede kalarak 20 eser seslendiren Solist Tuğçem Kar ve orkestra üyeleri, konser sonunda ayakta alkışlandı. KSO İletişim Sorumlusu Sema Karavar Altın, KSO adına orkestrayı temsilen Solist Tuğçem Kar’a çiçek takdim ederek teşekkür etti.