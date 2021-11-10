83. yılda şehri Atatürk çiçekleriyle süsledik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Gebze Kent Meydanı, Kartepe Kent Meydanı, İzmit Kent Meydanı ve İzmit Pişmaniyeciler Meydanını Atatürk çiçekleriyle süsledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmada şehrin 4 merkezi noktasına Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle hatıra fotoğrafı alanı kuruldu. Öte yandan Büyükşehir’e bağlı otobüs ve tramvaylar, saat 09.05’te Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına seferlerini, durdurarak, saygı duruşuna geçti.
4 AYRI MEYDANDA HATIRA ALANI
Gebze Kent Meydanı, Kartepe Kent Meydanı, İzmit Kent Meydanı ve İzmit Pişmaniyeciler Meydanının Büyükşehir tarafından Atatürk çiçekleriyle süslenmesi vatandaşların beğenisini ve takdirini kazandı. Vatandaşlar saygı duruşunun ardından Atatürk çiçeklerinden oluşan hatıra alanında fotoğraf çektirdi. 4 ayrı meydandaki fotoğraf alanları 3 gün boyunca açık kalacak.
09.05’TE SEFERLER DURDU
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı nedeniyle saat 09.05’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylar saygı duruşuna geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 10 Kasım Atatürk’ü anma gününde önemli bir farkındalığa imza attı. Saat tam 09.05’te tüm otobüs ve tramvaylarda içindeki yolcularla birlikte Ata’ya saygı duruşunda bulunuldu. Kocaeli genelinde Büyükşehir personeli de saat 09.05’te Ata’ya saygı duruşuna geçti.
1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU
10 Kasım 1938’te hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında unutulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylar saatler tam 9’u 5 geçe seferlerini durdurdu. Olduğu yerde duran otobüs ve tramvay içerisindeki vatandaşlarla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Seyir halinde ilerleyen vatman ve şoförler, saat 9’u 5 geçe çalan sirenlerle otobüs ve tramvayları durdurdu, araçlardan inerek saygı duruşunda bulundu. Kentin tüm ilçelerinde otobüsler bulunduğu konumda (trafiği aksatmayacak şekilde) araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti.
YOLCULAR DA EŞLİK ETTİ
Tramvay ve otobüs içerisinde seyahat eden yolculara giden anonsla birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Vatmanlar seyahat eden yolculara, ‘’Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla saatlerimiz 9’u 5 geçe tramvaylarımızı durdurarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçeceğiz’’ dedi. Daha sonra kabini terk ederek tramvayların önünde 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiler. Yolculara yapılan anonsla oturan tüm yolcular da ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu. Şoförler de müsait bir konuma araçlarını çekerek araç içerisindeki yolcularla birlikte saygı duruşuna geçti. Gerçekleştirilen bu hassasiyetten ötürü yolcular teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - TAKİYYECİ BİR GELENEKTEN GELDİĞİNİZ İÇİN TAHİR,MİLLETİ NASIL KANDIRIRIZIN PEŞİNE DÜŞTÜNÜZ.ÇÜNKÜ HER AN ERKEN SEÇİM AÇIKLANABİLİR.GEÇMİŞTE KULAĞI AĞRIYAN CB LER VARDI RAPOR ALIP ATAMIZIN HUZURUNA ÇIKMAZLARDI.GEÇMİŞTE AKP DE ATAMIZA HAKARET EDENLERE HATTA İKİ AYYAŞ DİYENLER SİZİN PARTİNİZİN ELEMANLARIYDI TAHİR.YANİ BUGÜN ŞEHRİMİZİ ATAMIZIN ÇİÇEKLERİYLE SÜSLEYİP TİMSAH GÖZYAŞLARI AKITMAYIN.OTURDUĞUN O MAKAMI SANA ATAMIZIN KURDUĞU CUMHURİYET VERDİ VE BUNU HİÇ BİR ZAMAN UNUTMA TAHİR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.