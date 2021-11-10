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10 Kas 2021 - 11:58- Gündem G: 10 Kas 2021 - 11:59

İzmit Belediyesinin temizlik işçileri eldivenleriyle yazdı: ATAM İZİNDEYİZ 

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, 10 Kasım’da eldivenleriyle ‘Atam İzindeyiz’ yazarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı
İzmit Belediyesinin temizlik işçileri eldivenleriyle yazdı: ATAM İZİNDEYİZ  mask

İzmit Belediyesinin tüm hizmet binalarında 10 Kasım saat 09.05’te hayat durdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de Gültepe Şantiyesinde eldivenlerini çıkararak ‘Atam İzindeyiz’ yazdı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçen emekçi personel ardından İstiklal Marşını okudu. 2 dakikalığına tüm işini bırakarak Ata’ya saygıyı gösteren personeller anma töreninin ardından görevlerine geri döndü. 
# Mustafa

10 Kas 2021 - 11:58 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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