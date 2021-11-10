İzmit Belediyesinin temizlik işçileri eldivenleriyle yazdı: ATAM İZİNDEYİZ 

İzmit Belediyesinin tüm hizmet binalarında 10 Kasım saat 09.05’te hayat durdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de Gültepe Şantiyesinde eldivenlerini çıkararak ‘Atam İzindeyiz’ yazdı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçen emekçi personel ardından İstiklal Marşını okudu. 2 dakikalığına tüm işini bırakarak Ata’ya saygıyı gösteren personeller anma töreninin ardından görevlerine geri döndü.
# Mustafa
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Zülfikar Kılıç - senelik izindemi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.