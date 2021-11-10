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10 Kas 2021 - 12:18- Gündem G: 10 Kas 2021 - 12:21

Kandıra'da 10373 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 10373 m² tarla icradan satılık
Kandıra'da 10373 m² tarla icradan satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri : Taşınmaz ,Kocaeli İli, Kandıra İlçe, 128 Ada, 4 Parsel, ÖZBEY Mahalle/Köy, sınırları içinde, Çadırlı mevkinde yer almaktadır.

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10 Kas 2021 - 12:18 - Gündem

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