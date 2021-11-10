Çayırova'da 5+1 152 m² dubleks daire icradan satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 2096 Ada, 5 Parsel, AKSE Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, 66/7072 arsa paylı, D Blok 7. Kat 29 nolu dubleks mesken nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre Kocaeli İlçesi Çayırova İlçesi Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. Dış kapı no: 293 nolu posta adresli yerde bulunmaktadır.
# Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.