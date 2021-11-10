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10 Kas 2021 - 12:20- Gündem G: 10 Kas 2021 - 12:22

Çayırova'da 5+1 152 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova'da 5+1 152 m² dubleks daire icradan satılık
Çayırova'da 5+1 152 m² dubleks daire icradan satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 2096 Ada, 5 Parsel, AKSE Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, 66/7072 arsa paylı, D Blok 7. Kat 29 nolu dubleks mesken nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre Kocaeli İlçesi Çayırova İlçesi Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. Dış kapı no: 293 nolu posta adresli yerde bulunmaktadır. 

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# Çayırova

10 Kas 2021 - 12:20 - Gündem

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Çayırova'da 5+1 152 m² dubleks daire icradan satılık mask
Çayırova'da 5+1 152 m² dubleks daire icradan satılık
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