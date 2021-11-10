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10 Kas 2021 - 12:21- Gündem G: 10 Kas 2021 - 12:24

Çayırova'da 4+1 150 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova'da 4+1 150 m² dubleks daire icradan satılık
Çayırova'da 4+1 150 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, AKSE Mahallesi 5430 Ada, 13 Parselde kayıtlı,3. Kat 8 nolu Çatı Arası Piyesli Meken Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdiri yapılan taşınmaz Çayırova İlçesi Ake (Yeni Mahalle) Mahallesi yerleşim merkezinde, 101/2.Sokağa cephesi olan, Zemin+3 Normal+çatı katlı Betonarme binanın 3. Katındaki, merdivenden çıkışta sağda kalan 8 nolu dubleks dairesidir.
# Çayırova

10 Kas 2021 - 12:21 - Gündem

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