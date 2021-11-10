Çayırova'da 4+1 150 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, AKSE Mahallesi 5430 Ada, 13 Parselde kayıtlı,3. Kat 8 nolu Çatı Arası Piyesli Meken Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdiri yapılan taşınmaz Çayırova İlçesi Ake (Yeni Mahalle) Mahallesi yerleşim merkezinde, 101/2.Sokağa cephesi olan, Zemin+3 Normal+çatı katlı Betonarme binanın 3. Katındaki, merdivenden çıkışta sağda kalan 8 nolu dubleks dairesidir.
# Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.