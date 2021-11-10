Engin Koyun’dan Mustafa Reşit Akçay’a tam destek!

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun basın mensupları ile bir araya geldi. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim olduklarının altını çizen Engin Koyun kulübün toplam 96 milyon lira borcu olduğunu, 2022 yılı sonuna kadar bu borcun sıfırlanması için var güçleri ile çalıştıklarını ifade etti.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI RAHMETLE ANIYORUZ

Yöneticilerden Veli Başkurt, Bekir Halefler, Ömür Öztürk ve Önder Karakaş’ın da yer aldığı toplantıda sözlerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan Engin Koyun toplantıda mali tabloyu öne çıkardı ve şu açıklamaları yaptı: Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi milletle, şükranla, rahmetle anıyorum.1966 yılında kurulan, kurucu başkan İsmail Kolaylı başta olmak üzere kulübün şanlı bayrağını bugüne kadar taşıyan, yaşayan yaşamayan herkese şükranlarımı sunuyor, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

ŞEHİR KULÜBÜ YALNIZ BIRAKMADI

Kocaelispor’umuz Türk spor kamuoyunun da çok iyi bildiği gibi gittiği her yerde saygı görüyor. Uzun yıllar rakiplerine kök söktüren Anadolu’nun kaplanı, aslanı büyük bir kulüp olduğumuzu hepimiz fazlası ile biliyor. Bu şanlı günlerde camianın çok acı tecrübeleri de oldu. Yönetimsel ve mali disiplinsizlikler nedeni ile kulübümüz ne yazık ki amatör lige kadar düştü. Ancak şehir kulübü yalnız bırakmadı, sahiplendi ve Kocaelispor’umuz küllerinden doğdu.

4 KONU ÇOK ÖNEMLİ

KEV’in satışı, transfer yasağının kalkması bugünkü günlerin yaşanmasının fitilini yaktı. Aslında bugünkü başarı o günlerde başladı. Bahri Yavuz, merhum Hüseyin Üzülmez ve bizim de yer aldığımız süreç buna etken oldu. Düşündüğümüz konuların başında Kocaelispor’umuzun geleceği ile ilgili ne yapabiliriz, kalıcı başarı için nasıl bir yol izlemeliyiz diyoruz. Önceliğimiz mali disiplin, kurumsallaşma, tesisleşme ve alt yapıdır. Sportif başarı tabi ki önemli ama bu 4 konu çok çok önemli.

TESİS YERİ İLE İLGİLİ KARAR VERİLDİ

Dünü konuşmanın fazla anlamı yok. Bugün mali disiplinini sağlamış, kime ne kadar borcumuz olduğu konusunda sistemi oluşturduk. Bugün itibari ile günü geçmiş borcumuz yok ve takımımızın yüzde 50 parasını ödedik. Bursa maçı hariç tüm primleri yatırdık.Erhan hocamıza şampiyonluk primi de ödedik. Tesisleşme ile ilgili plan proje çalışması yaptık. Yer ile ilgili karar verildi. Birkaç antrenman sahası, nizami stat, tesis binası inşa edeceğiz. Temelini atacağız ve önümüzdeki yıl tesisimizi bitireceğiz.Bunun açıklamasını bizleri her daim destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın açıklamalı.

MAÇ SATAN BAŞKAN OLARAK YAZILDIM

Eski günlere dönmeme adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.Hedefimiz ligde tutunmak ve tecrübe kazanmak. 1 ya da 2 yıl bu ligde kalmayı sizler kadar ben de istiyorum. Çok büyük bir camiayız, şehirde kenetlenme var. Bizden başarının beklendiğinin de farkındayız. Bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız ama şampiyonluk olmazsa olmazımız değildir. Maç satan başkan olarak yazıldım. Bu günahtır, kul hakkına girmektir. Siz basın mensuplarından ricamKocaelispor’a zarar verecek hususlardan uzak durmanız ve kamuoyunu uyarmanızdır. İyi günde, zor günde sizden destek bekliyorum.

BİZE NASİP OLDU

Sakaryaspor’u 4-0 mağlup edip şampiyon olunmasını Allah bize nasip etti. Bursaspor’u mağlup etmek de bize bizleri mutlu etti. Aziz Yıldırım dosyasını çözüme kavuşturduk. MHP Milletvekilimiz Saffet Bey ile kendisini ziyaret ettik, Aziz Bey faizleri kaldırdı. Şu ana kadar dosyasına 3 milyon 360 bin lira ödendi, 7-8 milyon kadar borcumuz kaldı.

2022 YILI SONUNDA BAYRAM YAŞAYACAĞIZ

Geçmiş dönem alacaklı olan personelimiz için anapara üzerinden ödeme çağrımız devam ediyor. Son 2 ayda 311 bin lira eski personel ödemesi yaptık. 1.7 milyon lira geçmiş dönem futbolcu alacakları ödendi.2022 sonu mali tablo açısından bayram yaşatacağız. Kocaelispor’un geçmişten gelen toplam 96 milyon lira borcu var. Bu paraya bu sezonki harcamalar dahil. Tüm ödemelerimizi yaptığımızda borcumuz 30 küsür milyona düşüyor.

SANAL PARADA EN İYİ ANLAŞMAYI BİZ YAPTIK

Yıllık 50 milyonluk bütçe yaptık. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız 11 milyon kadar katkı sağladı. Bunun 3.5 milyonu bağış. Ekonomik sıkıntılara rağmen bu kaynakları bulduk. İşçilerle ilgili sözleşme yaptık. Bitcoin ile ilgili en iyi anlaşmayı yaptık. Rakamı verirsek diğer kulüpler üzerinden konu haksız bir rekabete dönüşebilir. Ekrem Bey bu işle ilgili baya bir efor sağladı.

KAFA YORUYORUZ

Yerli futbolculara 21 milyon liranın 11’ini ödedik. Yabancılara 6 milyon lira ödedik, 12 milyon lira daha ödeyeceğiz. Bugün her kuruşun hesabını verecek durumdayız. Yönetim olarak bakıldığında, ligin tecrübesizliğinin bedelini de ödedik. Bugün 28-29 puanımız olabilirdi. Nerede eksiklik yaptık diye kafa yoruyoruz. Ancak takımda bir iyi niyet ve samimiyet var. Futbolcularımızın birçoğunda sorumluluk bilinci oluştu. Özeleştirimi yapıyorum ama takıma da sahip çıkıyorum.

DİNO!

Kocaelispor taraftarı Gençlerbirliği maçının ardından takımı tribüne çağırdı. Bu güzel bir erdemlikti. Daha önümüzde çok uzun bir maraton var. Yarın Bandırma’ya gidiyoruz. Bandırma bizi yense de dünyanın sonu olmaz. Hocamızın çok istediği Dino ile ilgili şehir baskısı oldu. Onu kazanmak için toplantıda güvenoyu verdik. O günkü şartlarda eleştirildi, bu gün sahip çıkıyoruz. Dino 90. dakikaya kadar koşuyor, basıyor. Bence en büyük Kocaelisporluluk budur. Tisdell, Bursa maçının en iyilerinden birisiydi. Sadece Dino’ya değil, tüm futbolculara sahip çıkalım.

MEVLÜT VE İLYAS

Mevlüt Erdinç’i neden aldık?Dino ilk haftalarda gol atamadı, Bahattin’de sıkıntı vardı. O’nun gelmesi Dino’yu da tetiklemiş olabilir. Kendisi ile konuştuk. “Bana güvenin” dedi. Başarılı olması kendi elinde. İlyas, Türkiye’nin en iyi 10 numaralarından birisidir. Geçen yıl Samsun’da ne yaptığını gördük. Hiçbir şey yokmuş gibi antrenmanlarına devam edecek.

CEBEZAS İLE YOLLARIMIZI AYIRIYORUZ

Cabezas sakatlanmasıydı bize çok faydası olacaktı. Kendisini kulübe davet ettim. Her şeyden önce çok düzgün bir karakter. “Tüm tedavilerini biz yapacağız” dedim ve seneye devam etmesi ile ilgili niyetimizi söyledim. Yüksek maliyetin, oynamadan kulüpten çıkmasının hak olduğunu kendi dilimizce anlattım ve seneye tekrar takımda olması için elimden geleni yapacağımı ifade ettim. Mutlu oldu, duygusallaştı. Akşam menajeri ile görüşme yapıldı. Karşılıklı olarak yolları ayırmayı düşünüyoruz.

MUSTAFA HOCAMIZIN YANINDAYIZ

Mustafa hocamız 10 numara bir kişilik. Paradan ve primden uzak, sadece futbol konuşan önemli bir karakter. Ayrılırsa 1 kuruş tazminat almayacağını belirtti. Pandemi sürecinde ağır bir hastalık geçirdi. O süreçteki fedakarlığımızıülke konuştu. Bugün iyi bir yönetim, teknik ekip, futbolcu dayanışması var. Bu yürüyüşte Mustafa hocamızın ve ekibinin çok büyük bir payı var. Bulunduğumuz yer gayet iyi.

KİMSENİN FORMASI GARANTİ DEĞİL

Kendisine sahip çıkmamız gerekiyor. Ligin sonunda hep birlikte sevineceğiz. 1-2 olarak çıkamayabiliriz ama Play-Off’tan hocamızın tecrübesi ile çıkabiliriz. Gündemimizde teknik kadro yok. Hocamız “Ben bırakıyorum” demediği sürece hocamız ile ayrılmayı asla düşünmüyoruz. Forma şansı bulamayan arkadaşlarımız da daha çok çalışacak ve formayı alacak. Formanın sürprize açık olduğu son Bursa maçında da görüldü.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL