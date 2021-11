Başkomutan SDKM’de anıldı

10 Kasım 1938 günü saat 09.05’te hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Kocaeli’de birçok anma etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Heykeli önünde saat 09.06’te hayat bir dakikalığına durdu. Saygı duruşu ve çelenk sunumunun ardından kent protokolü Süleyman Demirel Kültür Merkezine geçerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen anma törenlerine katılım sağladı.

KENT PROTOKOLÜ ORADAYDI

Anma törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, BARO Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Gazi Muharipler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gaziler ve öğrenciler katıldı.

“TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İLELEBET YAŞAYACAKTIR”

Programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Akabinde günün anlam ve önemi doğrultusunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen konuşmasında , “Büyük düşüncelerin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu. Bir milletin makus talihini özgürlüğe çeviren önder. Bedeni bu dünyadan ayrılmış olabilir ama fikirleri hedefleri, idealleri ve kurduğu tam bağımsız Türkiye ilelebet yaşayacaktır. Ufuklar gösterdi bize ilimle fenle aydınlanan ufuklar. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur diyerek yollar çizdi bize. Her askeri zaferin ilim ile taçlandırılması gerekir aksi halde bu zafer kalıcı olmaz dedi bizlere” şeklinde konuştu.

“ONU ANLAMAK HAREKETE GEÇMEKTİR”

Akmanşen sözlerinin devamında “Mustafa Kemal gibi dünyanın hayranı olduğu milliyetçi, özgürlükçü bir lidere sahip olmak her zaman onurumuz gururumuz olmuştur O rehavetin, içi geçmişliğin, yerinde saymanın sonucunun felaket olduğunu bildiği için çalışın dedi ulusuna. Atatürk gerçek çalışmanın, bilim ve teknikle olacağını her fırsatta dile getirdi. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik her türlü uygar buluştan istifade etmek gereklidir dedi Atatürk. Bu kapsamda okullarımıza son teknoloji ürün atölyeleri kuruyor evlatlarımızı yarının dünyasına bugünden hazırlıyoruz. Onu anlamak, sözlerine hayran olup kalmak değil onu anlamak harekete geçmek, gösterdiği hedefe ulaşmak için çaba göstermektir. Aramızdan ayrılışın 83. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve hürmetle anıyorum. Ruhu şad olsun” dedi.

GÜZEL SANATLAR LİSESİNDEN OROTORYO

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in konuşmasının ardından Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan ‘Bir Çift Mavi Gözün Işığında Türkülerle Atatürk’ konulu program sunuldu. Akabinde İl genelinde düzenlenen Atatürk konulu yarışmalarda dereceye girip ödül alan öğrencilere ödülleri; Vali SeddarYavuz, EDOK Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı TahirBüyükakın tarafından takdim edildi. Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Atatürk’ün en sevdiği türküler olan ‘Ankara’nın taşına bak’, ‘Bir fırtına tuttu bizi’, ‘Yemen’ ‘Bülbülüm altın kafeste’, ‘Sarı Zeybek, ‘Aman Doktor’uMüzik Öğretmeni Okan Doruk’un şefliğinde seslendirdi. Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi bu güne en güzel şekilde hazırlanırken öğrenciler de performansı ile göz doldurdu.NSerhat GÜNEŞ

İl genelinde düzenlenen Atatürk konulu yarışmalarda dereceye girip ödül alan öğrenciler:

RESİM YARIŞMASINDAN ÖDÜL ALAN BİRİNCİLER:

Gölcük Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu Elif Su

Gebze 50. Yıl Chrysler Ortaokulu Eymen Selçuklu

Darıca Sırasöğütler Anadolu Lisesi Beyzanur Seymen

ŞİİR YARIŞMASINDAN DERECE ALANLAR:

Birinci: Başiskele Yuvacık Ortaokulu Ömer Sinan Aktepe

İkinci: İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi Elifsu Aydoğmuş

Üçüncü: Körfez Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi İkra Gizem Çifci

KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA DERECE ALANLAR:

Birinci: Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi Deniz Bozel

İkinci: Körfez Yarımca Ortaokulu Seha Berat Akgül

Üçüncü: Körfez MED Marine Tuncer Şen Fen Lisesi Ömer Can Duyarer ve vatandaşlar katıldı.