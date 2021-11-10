Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde ikamet eden, Uzunçiftlik eski Belediye Başkanı Hüseyin Kartal’ın eşi, 3 çocuk annesi Melihat Kartal (66) Kovid-19 nedeniyle 7 gündür tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenazesi Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.
10 Kas 2021 - 13:18- Gündem Güncelleme: 10 Kas 2021 - 13:23
Eski belediye başkanının eşi koronavirüse yenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.