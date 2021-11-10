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10 Kas 2021 - 13:18- Gündem G: 10 Kas 2021 - 13:23

Eski belediye başkanının eşi koronavirüse yenildi
Eski belediye başkanının eşi koronavirüse yenildi mask

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde ikamet eden, Uzunçiftlik eski Belediye Başkanı Hüseyin Kartal’ın eşi, 3 çocuk annesi Melihat Kartal (66) Kovid-19 nedeniyle 7 gündür tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenazesi Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.
# Kartepe, çocuk, Sokak

10 Kas 2021 - 13:18 - Gündem

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