Semt Bahçecik’te “150 metrekare 3+1 daireyi yerinizden kalkmadan adım adım gezebilirsiniz”

Kocaeli’nin en değerli bölgesi Bahçecik’in, panoramik şehir ve körfez manzaralı en güzel noktasında bulunan, 152 daireden oluşan Semt Bahçecik projesinde, satın alacakları daireyi görmek isteyen müşteriler, sanal olarak tüm daireyi istedikleri gibi gezebilecekler. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, örnek dairelerin sanal olarak hazırlanması, müşterilerin daireyi istedikleri zaman, istedikleri yerden ve istedikleri süre boyunca gezme imkanına sahip olmalarını sağlıyor.

Pekdemir İnşaat’ın yeni bir teknolojiyle hazırladığı sanal turda, müşteriler evin içinde gerçekten geziyormuş hissini yaşayacaklar. Örnek daireyi ister bilgisayardan ister tabletten isterlerse de cep telefonlarından gezebilecekler ve aynı zamanda daireler tamamlandığı zaman içerisinde kullanılacak tüm malzemeleri de görme imkanına sahip olacaklar, dolayısıyla nasıl bir evde yaşayacaklarını en ince ayrıntısına kadar görmüş olacaklar.

Müşteriler 3+1 dairenin sanal turuna, Semt Bahçecik projesinin web sitesinden, Pekdemir’in sosyal medya hesapları üzerinden ya da dilerlerse pekdemirinsaat.com/sanaltur üzerinden girerek, daireyidiledikleri gibi gezebilecekler.

Semt Bahçecik projesinde, cazip ödeme seçenekleriyle daire sahibi olma avantajı da devam ediyor. Türkiye’de konut kredisi faizlerindeki yüksek artışa karşın, Pekdemir İnşaat Semt Bahçecik’ten daire satın alacaklara, 120 aya kadar aylık yüzde 0,99 faizle banka kredisi olanağı sunuyor. Semt Bahçecik’ten daire satın alanlar, peşinatı belli oranda arttırarak 120 aya kadartüm vadelerde yüzde 0,99 avantajlı faiz oranı ile Pekdemir İnşaat’ın anlaşmalı olduğu bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.Semt Bahçecik’ten konut alanlar, önümüzdeki yaz ayı ile beraber prestijli ve konforlu bir yaşama merhaba diyecekler.

Kesintisiz faaliyette bulunduğu 80 yıla yaklaşan tarihiyle, Türkiye’nin ve sektörünün en köklü şirketleri arasında yer alan Pekdemir İnşaat’ın,152 konutluk projesi önümüzdeki yaz tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek.Kocaeli’nin oturum için en çok tercih edilen bölgesi Bahçecik’te, Pekdemir İnşaat tarafından, Ekim 2020’de inşaatına başlanan projede çalışmalar, son hızla ilerliyor.

Proje, 7 ay sonra tamamlanacak ve 30 Haziran 2022’den itibaren sitede renkli ve keyifli bir yaşam başlayacak

Semt Bahçecik Projesi, şehir merkezine 14 dakika mesafedeki Bahçecik bölgesinin panoramik şehir ve körfez manzaralı en güzel noktasında yer alıyor. 4’er katlı 10 bloktan oluşan yalın, işlevsel, prestijli mimari tarzı, kaliteli ve güvenli yaşamıbütünleştiren özellikleriyle toplam 152daireden oluşan Semt Bahçecik projesinde, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 112 metrekare ve 150 metrekare büyüklüklere sahip daire seçenekleri yer alıyor.

Konutlarda yerden ısıtma sistemi, mutfaklarında eviye, ocak, davlumbaz ve bulaşık makinesi de hazır olarak teslim edilecek proje, estetiği, denize ve kent merkezine yakın konumu, körfez manzarası gibi özellikleriyle yaşamaktan mutluluk duyulan, hayata değer katan bir yer olacak.

Yaşamı keyifli hale getirecek her türlü sosyal donatının düşünüldüğü projede; açık yüzme havuzu, dinlenme alanları, fitness salonu, basketbol sahası, çocuk oyun alanları bulunuyor. 7x24 kameralı güvenlik sistemine sahip projede, her eve özel araç park yerinin olacağı açık ve kapalı otoparkların yanı sıra misafirler için de otopark düşünüldü.Proje; market, toplu taşıma, sağlık ocağı, eczane, okul, postane gibi ihtiyacımız olan yerlere de çok yakın mesafede cazip bir lokasyonda bulunuyor.

Semt Bahçecik sanal tur: pekdemirinsaat.com/sanaltur

Semt Bahçecik Satış Ofisi Adres : Damlar Mah. Mahmut Çavuş Cad. No:100, 41245 Bahçecik, Başiskele - Kocaeli

Telefon : 0262 323 70 00

Proje web sitesi:www.semtbahcecik.com