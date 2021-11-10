Reklamı Kapat
10 Kas 2021 - 16:04- Gündem G: 10 Kas 2021 - 16:06

Atatürk için mevlid-i şerif ve yemek ikramı
Atatürk için mevlid-i şerif ve yemek ikramı mask

Kocaeli İl Müftülüğü tarafından Atatürk’ün 83. ö yıldönümü nedeniyle Yeni Cuma camiinde mevlit okutulurken, Büyükşehir yemek ikramında bulundu

Atatürk için mevlid-i şerif ve yemek ikramı

Kocaeli İl Müftülüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle Yeni Cuma Camiinde mevlid okutulup yemek ikramında bulunuldu. Mevlidi şerifin okunması ve öğle namazının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, namazdan çıkan vatandaşlara yemek ikramında bulundu.
# Mustafa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

10 Kas 2021 - 16:04 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.211.460 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atatürk için mevlid-i şerif ve yemek ikramı mask
Atatürk için mevlid-i şerif ve yemek ikramı
Çayırova'da 4+1 150 m² dubleks daire icradan satılık mask
Çayırova'da 4+1 150 m² dubleks daire icradan satılık
Çayırova'da 5+1 152 m² dubleks daire icradan satılık mask
Çayırova'da 5+1 152 m² dubleks daire icradan satılık
İzmit Belediyesinin temizlik işçileri eldivenleriyle yazdı: ATAM İZİNDEYİZ  mask
İzmit Belediyesinin temizlik işçileri eldivenleriyle yazdı: ATAM İZİNDEYİZ 
KSO Oda Orkestrası’ndan muhteşem konser mask
KSO Oda Orkestrası’ndan muhteşem konser
Vali Yavuz, feci kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti mask
Vali Yavuz, feci kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL