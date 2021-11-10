Kocaeli İl Müftülüğü tarafından Atatürk’ün 83. ö yıldönümü nedeniyle Yeni Cuma camiinde mevlit okutulurken, Büyükşehir yemek ikramında bulundu
Atatürk için mevlid-i şerif ve yemek ikramı
Kocaeli İl Müftülüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle Yeni Cuma Camiinde mevlid okutulup yemek ikramında bulunuldu. Mevlidi şerifin okunması ve öğle namazının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, namazdan çıkan vatandaşlara yemek ikramında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.