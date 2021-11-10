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10 Kas 2021 - 16:21- Gündem G: 10 Kas 2021 - 16:23

İzmit Belediyesi personeline bir maaş müjdesi daha

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 2021 yılı başında yaptığı yüksek maaş zammıyla yıllar sonra yüzü gülen İzmit Belediyesi çalışanlarına, bir müjde de maaş promosyon ihalesinden geldi. İhaleyi kişi başına 5 bin 460 TL ile en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası Kocaeli Ticari Şubesi kazandı
İzmit Belediyesi personeline bir maaş müjdesi daha mask
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İzmit Belediyesi çalışanlarına ait maaş ve diğer ödemelerini kapsayan maaş promosyon ihalesi önceki gün yapıldı. İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 9. Kat’ta bulunan Turuncu Salon’da gerçekleştirilen ihaleye 8 banka katıldı. İlk turun ardından ihaleye katılan bankalardan Yapı Kredi Bankası Kocaeli Ticari Şubesi ile Akbank İzmit Şubesi kaldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan’ın başkanlık ettiği ihale komisyonunda, Tüm-Bel-Sen ve Genel-İş Sendika temsilcileri de hazır bulundu.

EŞİT MİKTARDA DAĞITILACAK

Yapı Kredi Bankası Kocaeli Ticari Şubesi ile Akbank İzmit Şubesi arasında 50 tur ve yaklaşık 3,5 saat süren ihale sonucunda 8 milyon 987 bin 160 TL ile en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası Kocaeli Ticari Şubesi ile anlaşmaya varıldı. Alınan promosyon miktarı sosyal belediyecilik anlayışı gereği tüm çalışanlara eşit miktarda (Kişi başına 5 bin 460 TL) dağıtılacak. İzmit Belediyesi çalışanları da yüksek maaş zammının ardından eşit miktarda dağıtılacak promosyon miktarıyla ilgili büyük memnuniyet yaşadı.

İHALE KOMİSYONU

İhale Komisyonuna İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan başkanlık yaparken, ihaleye komisyon üyeleri olarak İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Necati Kaya, İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sevtap Cengiz, Tüm-Bel Sen Temsilcisi İbrahim Temel ve Genel İş Sendikası Bölge Temsilcisi Vedat Küçük katıldı.

# eğitim, İzmit belediyesi

10 Kas 2021 - 16:21 - Gündem

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