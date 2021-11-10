Atalay: Toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret bekliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi'nde maden işçileriyle bir araya gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu bölgenin 5 bin maden şehidi verdiğini söyledi. "Bu ülkenin altı da üstü de vatan" diyen Atalay, "Biz bu vatanın evlatlarıyız. Onun için bu ülkede madenci şehidine de onun ailesine de her gün ortalama 3 güvenlik görevlisi can veriyor, onlara da ailelerine de minnet duymaya devam ediyoruz. Duymayanların da karşısında dikilmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“ARALIK’IN İLK 10 GÜNÜ KOMİSYONLARI TOPLAYALIM”

Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirten Atalay, "Türk-İş olarak 5 kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye'nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Onun için Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, toplumun memnun olacağı, razı geleceğimiz bir ücret getirirler de altına imza atarız. Bir arzum daha var; asgari ücret görüşmelerine aralık ayının başında başlıyoruz, sonunda sonlandırıyoruz. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım, işçi ne alacağını bilsin, işveren ne vereceğini bilsin" diye konuştu.