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10 Kas 2021 - 16:22- Ekonomi G: 10 Kas 2021 - 16:24

Hepsiburada’dan ‘Efsane Kasım’da “Efsane 11” indirimleri

Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ında, beyaz eşyadan kitaplara, giyimden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride bugün saat 23:59’a kadar geçerli kaçırılmayacak indirimler sunuluyor
Hepsiburada’dan ‘Efsane Kasım’da “Efsane 11” indirimleri mask

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, kampanyaları, sürpriz fırsatları, cazip fiyatları ve zengin ürün yelpazesiyle online alışveriş deneyiminde bir ilk olarak başlattığı geleneksel efsanesi ‘Efsane Kasım’ı tüm hızıyla sürdürürkenkategori bazlı birçok üründe de kaçırılmayacak indirimler kullanıcılarını bekliyor.Online alışverişte 20 yıllık tecrübeye ve müşteri güvenine sahip Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ fırsatları dahilindeki bu çok cazip indirimleri, elektrikli ev aletleri, kitap ve hobi, moda, ev ve bahçe, mobil, teknoloji süpermarket, pet shop, kişisel bakım, kozmetik ve parfüm kategorilerindeki milyonlarca ürünü kapsıyor.

ÇOK SATAN KİTAPLARDA YÜZDE 70

Bu kapsamda, elektrikli ev aletleri kategorisinde çok satan beyaz eşyalarda %30, robot süpürgelerde %40’a varan indirimler Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor. Kitap ve hobi kategorisinde de, en çok tercih edilen anne-bebek ürünlerinde %60, çok satan ve çok okunan kitaplarda %70'e varan indirim fırsatları bulunuyor. Yine bu kategoride çocuklarını sevindirmek isteyen anne babalar da en sevilen oyuncaklarda %60’ı bulan indirimlerle alışveriş yapabiliyor.

HEPSİBURADA MÜŞTERİLERİNİ BEKLİYOR

Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ dahilinde sunduğu kategori bazlı indirimler, moda ile ev ve bahçe ürünlerini de kapsıyor. Moda kategorisinde mont ve botlar ile sweatshirt ve sneakerlarda %70'e varan indirimler, ev tekstili ürünlerinde 400TL'ye 75 TL indirim fırsatı Hepsiburada müşterilerini bekliyor.‘Telefonlarda Efsane Fırsat Günleri’ ile son teknoloji telefonlarda da avantajlı fiyatları kullanıcılarıyla buluşturan Hepsiburada’da, bilgisayar ürünlerinde %30'a, yapı market ürünlerinde ise %60'a varan indirimler bulunuyor.

BUGÜN SAAT 23.59’A KADAR

Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ı dahilinde ve bugün saat 23:59’a kadar geçerli olan kampanyada süpermarket, kişisel bakım, kozmetik alışverişlerinde 150 TL’ye 30 TL ve bebek bezleri ve ıslak mendillerde 250 TL' ye 40 TL anında indirim fırsatı sunuluyor.Türkiye’nin Hepsiburada’sı, kaçırılmayacak kampanyalar, birçok üründeki çok cazip fiyatlar, sepette indirimler gibi birçok başka sürpriz ve fırsatlarla, bu yılki ‘Efsane Kasım’ı da, birçok ihtiyaca çok uygun fiyatlarla sahip olunacak keyifli bir online alışveriş deneyimi olarak ‘unutulmazlar’ arasına yazdırmayı sürdürüyor.

10 Kas 2021 - 16:22 - Ekonomi

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