Şeker, Körfez’de muhtarlarla bir araya geldi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi ve AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, muhtarlarla bir araya geldi. Körfez Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kutluca, Yukarı Hereke, Çamlıtepe muhtarları ve orman bölge müdürlüğü yetkilileri hazır bulundu.

“ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR”

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in başkanlığında Körfez Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantı sonrası Şeker şu ifadelere yer verdi; “Bugün de belediye başkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda Körfez ilçemizde tespit ettiğimiz eksiklikleri gidermek için istişare ve değerlendirmede bulunduk. Bu kapsamda ele aldığımız konuların başında Yukarı Hereke ve Cumhuriyet mahallelerinin 6831 sayılı Orman kanununa göre yapılan 2B çalışmaları geldi. Buralarda Tapu Kadastro İl Müdürlüğü tarafından bölgelerin yenileme çalışmaları bitirilmiş olup, ilan ve tescil işlemleri tamamlandı. Orman kanununun 2. maddesine göre yapılacak olan 2B çalışmaları da Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahallelerinde başlatıldı ilan ve bilirkişileri belirlendi, Aralık ayı içerisinde 2B çalışmalarının ilk bölümü de tamamlanmış olacak. Konuyu süreç içerisinde bölge müdürlüğümüz ve ilgili kurumlar üzerinden takip edeceğiz.

“MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK”

Çamlıtepe Mahallesi’nde orman alanında kalan bölgede toplamda 106 parsel bulunmakta ve bu alanın büyüklüğü 167.619 m²’dir. Bu alanda; şahıs mülkiyetinde olup orman vasfıyla hazineye geçen 33 parsel, ile yine orman vasfında olup belediye mülkiyetinden hazineye henüz geçmemiş 38 parsel, belediye mülkiyetindeyken hazine mülkiyetine geçmiş 11 parsel, maliki olmayıp hazine adına orman vasfı ile tescil edilmiş 24 parsel bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz görüşmede Çamlıtepe Mahallesi’nde mahkemesi bitmiş, tescil işlemleri tamamlanmış ve ormana geçen arazilerde 6831 sayılı Orman Kanunu’nun EK-16. maddesine göre çalışma yapılmasına başlanılacak. Böylelikle bu çalışma ile birlikte konuya bahsi olan arazilerde bulunan evlerin mülkiyet sorunu çözülmüş olacak.”